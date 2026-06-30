“El Pollo” provoca alarma en comerciantes de la Gobernadores

Paramédicos del Sector Salud y agentes de la Policía Estatal se movilizaron en el barrio de Santa Ana, tras el reporte de un hombre de la tercera edad que presuntamente se encontraba inconsciente y no reaccionaba, lo que generó preocupación entre comerciantes de la zona.

Noticia Destacada Ejidatarios de Chiná, Campeche exigen pago de casi un millón de pesos al SMAPAC

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, donde los testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al adulto mayor, conocido como “El Pollo”, tendido e inmóvil. Al llegar, los paramédicos le realizaron una valoración médica, determinando que únicamente se encontraba dormido a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Tras ser estabilizado, el hombre se recuperó y se confirmó que no presentaba lesiones ni alguna emergencia médica que ameritara su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras los elementos policiacos abanderaron el sector.