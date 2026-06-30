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“El Pollo” provoca alarma en comerciantes de la Gobernadores

Paramédicos y Policía Estatal atendieron el reporte de un adulto mayor inconsciente en Santa Ana, quien finalmente solo dormía tras ingerir alcohol.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de jun de 2026

1 min

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“El Pollo” provoca alarma en comerciantes de Gobernadores
“El Pollo” provoca alarma en comerciantes de Gobernadores

Paramédicos del Sector Salud y agentes de la Policía Estatal se movilizaron en el barrio de Santa Ana, tras el reporte de un hombre de la tercera edad que presuntamente se encontraba inconsciente y no reaccionaba, lo que generó preocupación entre comerciantes de la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, donde los testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al adulto mayor, conocido como “El Pollo”, tendido e inmóvil. Al llegar, los paramédicos le realizaron una valoración médica, determinando que únicamente se encontraba dormido a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Tras ser estabilizado, el hombre se recuperó y se confirmó que no presentaba lesiones ni alguna emergencia médica que ameritara su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras los elementos policiacos abanderaron el sector.

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