Encuentran sin vida a mujer dentro de su vivienda en la colonia Morelos, Ciudad del Carmen

Una importante movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este martes en la colonia Morelos, luego del reporte del hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle 59 esquina con 60.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos del sector solicitaron la intervención de las autoridades tras percibir fuertes olores fétidos provenientes de una vivienda construida con lámina. Asimismo, señalaron que desde hacía varios días no veían a la mujer que habitaba el inmueble, conocida entre los habitantes de la zona como doña Chuy, lo que incrementó la preocupación.

Ante la situación, se logró contactar a familiares de la mujer, quienes acudieron al domicilio y, al ingresar, realizaron el lamentable hallazgo. La mujer ya no contaba con signos vitales y, debido al estado en el que fue encontrada, se presume que llevaba varios días de haber fallecido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes para verificar las circunstancias del deceso y descartar la existencia de indicios relacionados con un hecho delictivo.

De manera preliminar, las autoridades determinaron que la muerte habría ocurrido por causas naturales, por lo que, tras concluir las actuaciones ministeriales, se autorizó que los familiares realizaran los trámites legales correspondientes mediante una funeraria local, encargada del levantamiento y traslado del cuerpo para los servicios funerarios y su posterior sepultura.

Las autoridades reiteraron que, hasta el momento, no existen elementos que hagan presumir la participación de terceras personas en el fallecimiento, por lo que el caso quedó registrado como una muerte de origen aparentemente natural.

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JGH