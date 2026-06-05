Cambio climático ya impacta a Ciudad del Carmen

Los efectos del cambio climático ya son visibles en Ciudad del Carmen y la Península de Yucatán, a través de lluvias atípicas, altas temperaturas, erosión costera y alteraciones en las estaciones del año. En el Día Mundial del Medio Ambiente, ecologistas llamaron a trabajar de manera conjunta para mitigar las consecuencias provocadas por los seres humanos.

El presidente del Centro Ecológico Isla de Tris, Tomás Ávila Argáez, explicó que la temática de este año gira en torno al cambio climático, reflejado en fenómenos extremos como granizadas fuera de temporada, altas temperaturas y precipitaciones inesperadas.

Instituciones como la Semarnat, la Conanp y la Unacar realizan jornadas de limpieza de playas, rodadas ecológicas, actividades en el Jardín Botánico y Mercaditos Verdes para fomentar la conciencia ecológica.

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Sin embargo, Ávila Argáez advirtió que el verdadero reto es modificar hábitos cotidianos: reciclar materiales, reducir residuos y evitar arrojar basura en la vía pública. Alertó que la erosión costera es una de las principales amenazas para el litoral campechano, agravada por el incremento del nivel del mar.

La Península de Yucatán es una de las regiones más vulnerables al aumento del nivel de los océanos, lo que podría afectar a Ciudad del Carmen e Isla Aguada en las próximas décadas. Además, los cambios en el clima ya han alterado las estaciones del año, con altas temperaturas seguidas de lluvias intensas en periodos poco habituales.

El activista insistió en que la protección del medio ambiente no debe ser una moda, sino una responsabilidad permanente. Ejemplificó que papel, cartón y envases de plástico pueden reciclarse en lugar de terminar en rellenos sanitarios o cuerpos de agua.

Finalmente, recordó que muchas afectaciones urbanas en temporada de lluvias están relacionadas con la acumulación de basura en calles y drenajes, por lo que pidió a la ciudadanía asumir su responsabilidad junto con las autoridades.