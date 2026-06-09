Clima en Campeche 10 de junio: Cuatro municipios permanecen en Alerta Amarilla por lluvias

Por medio del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias, actualmente solo cuatro municipios de Campeche continúan clasificados en Alerta Amarilla por lluvias desde moderadas a fuertes, entre los 20 y 50 milímetros de altura, siendo estos Palizada, Carmen, Candelaria y Escárcega, mientras que el resto del Estado desciende a categoría Verde por precipitaciones entre ligeras a moderadas.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, las regiones del Norte, Oriente, Suroeste y Sur de la entidad son las que presentan mayor potencial de formación de tormentas eléctricas y precipitaciones dispersas de ligeras a moderadas, acompañadas por vientos de componente tipo Norte y Este con una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas desde 40 hasta 60 kilómetros.

Asimismo, en las imágenes satelitales se registraron diferentes puntos de nubosidad asociada a actividad convectiva dispersa sobre los municipios de las regiones Suroeste y Sur del Estado, con desplazamiento gradual hacia el litoral de Campeche, impulsados por un canal de baja presión combinado con una circulación de alta presión extendida sobre el Golfo de México, sumada con el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la región peninsular.

Pese a las condiciones de lluvia sobre la entidad, en Campeche se prevén temperaturas calurosas en el transcurso del día, con un máximo de 37 grados y un mínimo de 23 por la noche y hasta la madrugada, favoreciendo en parte el cielo de despejado a medio nublado, así como acumulaciones de humedad en diversos puntos de la región.

Por otra parte, de acuerdo con la Seprocicam, la Tormenta Tropical Boris se localiza actualmente frente a las costas del Sur de México y se desplaza hacia el Norte, previéndose que continúe debilitándose durante esta semana sin afectar directamente a Campeche, mientras que la Tormenta Tropical Cristina se dirige frente a las costas de Nicaragua, sin representar riesgo alguno para la República Mexicana.

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JGH