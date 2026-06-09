Camioneta de valores impacta autobús en Justo Sierra; daños materiales y caos vial

El conductor de la camioneta Ford de color amarillo con café, placa 31-BB-3D, de carga que transportaba valores, no tomó las debidas precauciones cuando intentó echar reversa en la tarde sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 27 de la colonia Centro, e impactó de un lado a un autobús de pasajeros de la línea ATS de color azul con blanco, placa 37-HC-6B, lo que causó daños materiales. Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 14:30 horas, cuando circulaban sobre la avenida Justo Sierra Méndez un autobús de pasajeros y una camioneta de transporte de valores. Al llegar al cruce de la calle 27 de la colonia Centro, ambos conductores se vieron obligados a realizar su alto en semáforo.

Cuando se encendió la luz verde, las dos unidades doblaron hacia su lado izquierdo, pero el conductor de la camioneta de valores no pudo dar la vuelta completa e intentó echar reversa, sin percatarse de que el autobús transitaba en la parte posterior, logrando impactarlo en el costado izquierdo y causando daños materiales.

Las dos unidades quedaron atravesadas sobre la avenida, provocando embotellamiento vial en la zona de semáforos. Minutos más tarde llegaron elementos de la SPSC, quienes acordonaron el área y dieron vialidad para evitar otro accidente.

Las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón de la ciudad, donde quedaron bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades. Al parecer, las aseguradoras de las empresas se encargarían de resolver la situación.