¡Multa de hasta 570 mil pesos! Alertan a comercios carmelitas por uso indebido del Mundial 2026

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (CANACO SERVYTUR) lanzó un llamado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a no actuar como “verdugos” en contra de comerciantes y empresarios que ven en la Copa Mundial de Futbol una oportunidad para incentivar sus ventas.

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Ante las advertencias de fuertes multas contra quienes usen la imagen del evento deportivo, el director general de la organización pidió a los prestadores de servicios actuar con cautela. De lo contrario, si van a comerciar con el futbol, que lo hagan con base en las reglas.

Carlos Alberto Arjona Gutiérrez exhortó a los comerciantes a ser cuidadosos y respetar las disposiciones legales relacionadas con la transmisión de los partidos en establecimientos comerciales.

Explicó que aquellos negocios cuya actividad habitual no contempla la difusión de eventos deportivos y pretendan aprovechar el Mundial para atraer clientes deberán cumplir con las reglas establecidas por el IMPI, la FIFA y las empresas que poseen los derechos de transmisión.

Señaló que los comerciantes deben evitar prácticas como cobrar entradas para ver los encuentros o utilizar la imagen y transmisión de los partidos con fines promocionales sin contar con las autorizaciones correspondientes.

En caso de buscar realizar actividades comerciales relacionadas con el torneo, recomendó consultar la información disponible en el portal del IMPI para conocer los requisitos y obtener las licencias necesarias.

Arjona Gutiérrez precisó que los restaurantes, bares y establecimientos que tradicionalmente ofrecen transmisiones deportivas no tendrían mayores inconvenientes, siempre y cuando respeten las condiciones de uso de las señales autorizadas.

Sin embargo, quienes no cuentan con este esquema y pretendan beneficiarse comercialmente del Mundial deberán apegarse a la normativa vigente.

El representante de CANACO indicó que existen comunicados sobre posibles operativos y revisiones a nivel nacional para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

No obstante, comentó que desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) se ha solicitado tanto al IMPI como a la FIFA que las inspecciones se realicen con criterio y sin excesos, considerando que se trata de una celebración de gran relevancia para México como uno de los tres países sede.

"Todos queremos ver el fútbol y que México tenga una destacada participación. No queremos que el IMPI actúe como verdugos; sin embargo, por eso hemos hablado con nuestros agremiados para que conozcan las reglas y eviten sanciones", expresó.

Finalmente, advirtió que las multas por el uso indebido de transmisiones y contenidos protegidos pueden alcanzar hasta los 570 mil pesos para empresas que incumplan las disposiciones aplicables.

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JGH