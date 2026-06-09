¿Cuánto dinero pueden prestar por una prenda de oro en una casa de empeño?

Ante las dificultades económicas, muchas familias recurren al empeño de joyas de oro como alternativa para obtener efectivo inmediato. El monto depende del peso de la pieza, número de quilates y valuación realizada por la institución.

Según la Profeco, las casas de empeño pueden otorgar préstamos equivalentes al 30 y hasta el 80% del valor de la prenda, aunque algunos establecimientos privados ofrecen hasta el 90% del valor estimado del oro.

Por ejemplo, un anillo o cadena de oro valuados en 10 mil pesos podrían generar un préstamo de entre 3 mil y 8 mil pesos, mientras que en casas privadas la cantidad podría ser superior.

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Para el trámite se requiere identificación oficial, la valuación de la pieza y la firma de un contrato donde se establecen intereses, plazos y condiciones para recuperar la prenda.

Huelga en el Monte de Piedad

La prolongada huelga del Nacional Monte de Piedad ha generado afectaciones a miles de usuarios, incluyendo Campeche, donde las sucursales permanecen cerradas desde hace meses por el conflicto laboral.

Clientes del Nacional Monte de Piedad no podrán recuperar sus prendas hasta septiembre.

La situación ha impedido a clientes recuperar sus prendas o realizar nuevos préstamos, obligando a muchos a acudir a casas de empeño particulares, donde las condiciones e intereses son distintos.

Además de las pérdidas económicas de los trabajadores, la falta de operaciones afecta a usuarios que dependen del servicio para obtener liquidez o rescatar artículos de valor sentimental.

La institución mantiene habilitados los pagos digitales, mientras continúan las negociaciones para poner fin al conflicto. En Campeche, dirigentes sindicales han señalado que las sucursales seguirán cerradas hasta que exista una resolución definitiva.