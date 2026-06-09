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Campeche / Sucesos

Mujer golpea vehículos y provoca operativo en Campeche

Una mujer en situación de calle provocó una movilización policiaca en el centro de Campeche al intentar golpear ciudadanos y vehículos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de jun de 2026

1 min

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Sin detenidos tras incidente con mujer agresiva en el centro
Sin detenidos tras incidente con mujer agresiva en el centro

Una fuerte movilización policiaca se registró en la zona centro luego que una mujer en situación de calle, conocida por su agresividad en la vía pública, fue reportada por ciudadanos debido a que intentó golpear a personas y vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer comenzó a golpear automóviles y motocicletas en la zona centro, además de colocarse en medio de la circulación para dirigir el tránsito por cuenta propia, situación que llamó la atención de elementos de la policía que realizaban recorridos de vigilancia.

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Al notar la presencia de las patrullas, la mujer se retiró del lugar mientras era seguida a distancia por los agentes. Durante su trayecto ingresó a una farmacia, donde realizó una compra y posteriormente manifestó a los policías que no tenía nada que hablar con ellos.

Derivado de que no hubo denunciantes por la violencia ni daños materiales, los agentes no la aseguraron, aunque advirtieron que en caso de reincidir sería privada de la libertad.

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