Beca Rita Cetina en Playa del Carmen: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

Durante este mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán acudir para recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en donde recibirán el apoyo económico.

En la ciudad se habilitaron espacios tanto en escuelas como en otras ubicaciones públicas a partir de hoy lunes hasta el viernes 12 de este mismo mes de junio.

Lunes 8 de junio (09:00 hrs)

Domo Puerto Aventuras

Escuelas

Miguel Ortega Navarrete (Puerto Aventuras)

Luis Donaldo Colosio Murrieta (Puerto Aventuras)

Luis Manuel Aguilar Cruz (Puerto Aventuras)

La Niñez de mi patria (El Sauce)

Luis Donaldo Colosio Murrieta (Puerto Aventuras)

Benjamín Bloom (Puerto Aventuras)

Miguel Ortega Navarrete (Puerto Aventuras)

Cursos Comunitarios Primaria Comunitaria Rural (San Carlos)

Escuela Primaria General de Nueva Creación, Fraccionamiento Puerto Maya (Puerto Aventuras)

Benjamín Bloom (Puerto Aventuras)

José Antonio Tzuc Esparza (Puerto Aventuras)

Martes 09 de junio (09:00 hrs)

Domo Colonia Nicté-Ha

Escuelas:

Kukulkán

Maestro Mexicano

Miércoles 10 de junio

Domo Colonia Nicté-Ha

Escuelas:

Ignacio Zaragoza

José España Cruz

Ko'oten Kaambal

Gabriel García Márquez

Evaristo Segundo Montejo Pérez

Jean Piaget

Justo Sierra Méndez

Elvia Carrillo Puerto

José Quiam Chan

Artículo 41

Edmundo Villalba Rodríguez

Escuela Secundaia General de Nueva Creación, Fraccionamiento El Edén

Gabriela Brimmer

Evaristo Segundo Montejo Pérez

Jueves 11 de junio (09:00 hrs)

Domo Colonia Nicté-Ha

Escuelas: