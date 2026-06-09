Beca Rita Cetina en Playa del Carmen: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

Durante este mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán acudir para recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en donde recibirán el apoyo económico.
En la ciudad se habilitaron espacios tanto en escuelas como en otras ubicaciones públicas a partir de hoy lunes hasta el viernes 12 de este mismo mes de junio.
Lunes 8 de junio (09:00 hrs)
- Domo Puerto Aventuras
Escuelas
- Miguel Ortega Navarrete (Puerto Aventuras)
- Luis Donaldo Colosio Murrieta (Puerto Aventuras)
- Luis Manuel Aguilar Cruz (Puerto Aventuras)
- La Niñez de mi patria (El Sauce)
- Luis Donaldo Colosio Murrieta (Puerto Aventuras)
- Benjamín Bloom (Puerto Aventuras)
- Miguel Ortega Navarrete (Puerto Aventuras)
- Cursos Comunitarios Primaria Comunitaria Rural (San Carlos)
- Escuela Primaria General de Nueva Creación, Fraccionamiento Puerto Maya (Puerto Aventuras)
- Benjamín Bloom (Puerto Aventuras)
- José Antonio Tzuc Esparza (Puerto Aventuras)
Martes 09 de junio (09:00 hrs)
- Domo Colonia Nicté-Ha
Escuelas:
- Kukulkán
- Maestro Mexicano
- Miércoles 10 de junio
- Domo Colonia Nicté-Ha
Escuelas:
- Ignacio Zaragoza
- José España Cruz
- Ko'oten Kaambal
- Gabriel García Márquez
- Evaristo Segundo Montejo Pérez
- Jean Piaget
- Justo Sierra Méndez
- Elvia Carrillo Puerto
- José Quiam Chan
- Artículo 41
- Edmundo Villalba Rodríguez
- Escuela Secundaia General de Nueva Creación, Fraccionamiento El Edén
- Gabriela Brimmer
- Evaristo Segundo Montejo Pérez
Jueves 11 de junio (09:00 hrs)
- Domo Colonia Nicté-Ha
Escuelas:
- Andrés Henestrosa
- Cursos Comunitarios Primaria (Paraíso)
- Cursos Comunitarios Primaria Comunitaria (Nueo Noh-Bec)
- Cursos Comunitarios Primaria Comunitaria (Santa Cecilia)
- Adolfo Matías Martínez (Nuevo Noh-Bec)
- Cursos Comuniarios Primaria Comunitaria (Torres de la Paz)
- Adolfo Cisneros Cámara (Playa del Carmen)
- Cursos Comunitarios Primera Comunitaria Rural (Valle Encantado)
- Adriana Beatriz Cupul Itzá
- Cursos Comunitarios Primaria Comunitaria (Los Faisanes)