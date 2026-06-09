Choque entre taxi y camioneta provoca congestionamiento en Campeche

Daños materiales de menor cuantía y afectaciones a la circulación vehicular fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en las inmediaciones del mercado principal, luego de que la conductora de un taxi intentó ganarle el paso al conductor de una camioneta, lo que derivó en una colisión entre ambas unidades.

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El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Circuito Baluartes y República, donde la conductora del vehículo de alquiler realizó una maniobra para incorporarse a la circulación sin tomar las debidas precauciones, impactándose contra la camioneta que transitaba con preferencia.

Ante el choque, ambas unidades quedaron detenidas a mitad de la vialidad, obstaculizando el paso de otros automovilistas y generando un congestionamiento en la zona.