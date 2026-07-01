Síguenos

Última hora

Campeche

Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

Campeche / Sucesos

Dos suicidios en menos de 12 horas sacuden Campeche; mujer muere tras ingerir herbicida

Una mujer murió en el Hospital IMSS-Bienestar de Palizada tras ingerir herbicida. El caso se suma a otro suicidio registrado en Campeche en menos de 12 horas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Dos suicidios fueron reportados en Campeche en menos de 12 horas.
Dos suicidios fueron reportados en Campeche en menos de 12 horas. / Por Esto!

En menos de 12 horas se registraron dos suicidios en el estado, cuyo último hecho fue donde una mujer perdiera la vida en el Hospital IMSS-Bienestar de Palizada, a donde fue trasladada de urgencia por paramédicos tras presentar convulsiones a consecuencia de la ingesta de un químico.

La adolescente fue vista por última vez la mañana del 29 de junio de 2026 en su domicilio de la colonia Jardines.

Noticia Destacada

Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, en la zona Centro del municipio de Palizada, cuya víctima ingirió herbicida en el interior de su domicilio, lo que provocó que familiares solicitaran el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Ante esto los paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a las complicaciones derivadas de la intoxicación.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes, donde las investigaciones revelaron que se trató de un suicidio, por lo que el cuerpo fue entregado a sus familiares una vez concluidos los procedimientos legales.

Te puede interesar