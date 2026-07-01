Dos suicidios en menos de 12 horas sacuden Campeche; mujer muere tras ingerir herbicida

En menos de 12 horas se registraron dos suicidios en el estado, cuyo último hecho fue donde una mujer perdiera la vida en el Hospital IMSS-Bienestar de Palizada, a donde fue trasladada de urgencia por paramédicos tras presentar convulsiones a consecuencia de la ingesta de un químico.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, en la zona Centro del municipio de Palizada, cuya víctima ingirió herbicida en el interior de su domicilio, lo que provocó que familiares solicitaran el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Ante esto los paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a las complicaciones derivadas de la intoxicación.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes, donde las investigaciones revelaron que se trató de un suicidio, por lo que el cuerpo fue entregado a sus familiares una vez concluidos los procedimientos legales.