Nueva lona con mensaje de advertencia alarma a Sabancuy

A través de redes sociales, comenzó a circular una imagen de un presunto mensaje de advertencia colocado en una lona, lo que generó preocupación entre habitantes de Sabancuy desde las primeras horas de este miércoles. Las fotografías comenzaron a difundirse con rapidez en grupos y páginas de compraventa, donde usuarios compartieron el contenido y confirmaron su inquietud ante la situación.

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De acuerdo con publicaciones realizadas por usuarios de redes sociales, la lona habría sido localizada durante la madrugada; no obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información que confirme la autenticidad del mensaje ni el lugar exacto donde presuntamente apareció.

Este hecho representaría el segundo caso de características similares registrado en Sabancuy en las últimas semanas; el caso más reciente surgió después del homicidio de un hombre, cuando también se difundió la imagen de una lona con un mensaje de advertencia que despertó preocupación entre la población.

De momento las autoridades no han confirmado este nuevo reporte ni dado a conocer detalles sobre alguna investigación relacionada con el caso.