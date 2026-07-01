Nunkiní tendrá proyección turística internacional

Luego de varios meses de espera, la añeja tradición del “Caballero de Fuego” o Ts’uulil K’áak’ por fin fue inscrita en el registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Campeche; lo anterior fue confirmado por el Periódico Oficial del Estado, donde se detalla el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo y, con ello, esta costumbre cultural de Nunkiní, municipio de Calkiní, adquiere un reconocimiento jurídico aprobado por los pobladores.

La Autoridad del Patrimonio Cultural de Campeche precisó que la declaratoria responde a la relevancia histórica, social y simbólica de esta práctica tradicional; asimismo, subrayó que el reconocimiento busca asegurar su permanencia como parte de la identidad de las comunidades mayas de Calkiní, particularmente en Nunkiní, donde se mantiene viva esta expresión cultural que renace cada año.

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El documento oficial establece que el “Caballero de Fuego” forma parte de un conjunto de rituales vinculados a la devoción de San Diego de Alcalá, santo patrono de los nunkinienses desde hace siglos. Esta práctica se integra a las celebraciones comunitarias que refuerzan la cohesión social y la transmisión de conocimientos ancestrales.

El acuerdo publicado consideró la participación de la comunidad portadora de la tradición, donde se realizaron consultas y reuniones comunitarias en las cuales los habitantes de Nunkiní expresaron su consentimiento para la integración de esta manifestación al patrimonio cultural estatal.

El texto oficial también precisa que la declaratoria se sustenta en el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos culturales y protección del patrimonio indígena.

En este sentido, se retomaron disposiciones de la Constitución Política de México, así como criterios de organismos internacionales que promueven la salvaguarda de las tradiciones.

Asimismo, el acuerdo señala que el reconocimiento no solo implica la inscripción formal de la tradición, sino también el establecimiento de medidas para su preservación histórica.

Entre estas acciones se contempla la promoción, difusión y fortalecimiento de la práctica cultural, con el fin de evitar su pérdida y asegurar su transmisión intergeneracional dentro de la comunidad maya, principalmente por su apego a costumbres y creencias heredadas por sus ancestros.