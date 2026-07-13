Esposa de Víctor Rodríguez Padilla le otorga el perdón, pero proceso por violencia familiar continuará

María Felicia Jiménez otorgó el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, durante la audiencia en la que se analiza su posible vinculación a proceso por presunta violencia familiar y violencia vicaria.

La jueza Consuelo Correa informó sobre la existencia de un escrito fechado el 10 de julio y presentado ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado de Morelos. En el documento, la víctima expresa su voluntad de no continuar con las carpetas de investigación abiertas contra el exfuncionario.

Sin embargo, la juzgadora aclaró que esta decisión no implica la conclusión automática del procedimiento, debido a que los delitos atribuidos a Rodríguez Padilla se persiguen de oficio. Por ello, corresponderá al Ministerio Público continuar con la investigación y al Poder Judicial valorar los datos de prueba.

¿Por qué María Felicia Jiménez otorgó el perdón?

De acuerdo con el documento leído durante la audiencia, Jiménez tomó la decisión al considerar la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar.

La manifestación se presentó después de que el exdirector de Pemex quedó bajo prisión preventiva justificada, medida que una jueza impuso al advertir la existencia de un posible riesgo para la víctima durante el desarrollo del proceso.

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El caso comenzó a recibir atención pública tras la difusión de un video en el que se observa una agresión ocurrida en un domicilio de Emiliano Zapata, Morelos. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de oficio, mientras que Jiménez presentó otra denuncia ante autoridades de la Ciudad de México.

¿El perdón detiene el proceso contra el exdirector de Pemex?

La jueza explicó que no basta con el perdón de la víctima para cerrar el expediente. Al tratarse de conductas investigadas de oficio, las autoridades pueden continuar con el caso aun cuando la denunciante manifieste que ya no desea impulsarlo.

Durante la audiencia, la Fiscalía deberá exponer los elementos reunidos para acreditar si existe probabilidad de que Rodríguez Padilla cometió los delitos imputados. La defensa, por su parte, podrá controvertir esos datos y solicitar las medidas que considere procedentes.

🚨 Trasciende que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, habría recibido el perdón de María Felicia Jiménez, pero el caso NO se cierra.



La magistrada aclaró que, al ser delitos de violencia familiar y vicaria, la ley exige perseguirlos de oficio, por lo que las… pic.twitter.com/ide7SEB4oy — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 13, 2026

La resolución sobre la vinculación a proceso determinará si el exfuncionario enfrentará formalmente un juicio penal y bajo qué medidas cautelares continuará el procedimiento.

Caso mantiene atención por violencia familiar y vicaria

La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que ningún cargo o relación personal se encuentra por encima de la ley y dejó en manos de la Fiscalía de Morelos la definición jurídica del caso. También sostuvo que las autoridades deben proteger a las víctimas y actuar con apego al debido proceso.

El procedimiento permanece abierto a la espera de que la jueza valore tanto la postura de la víctima como las pruebas reunidas por el Ministerio Público.

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