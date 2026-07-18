Uacam produce moscas estériles para frenar crisis del Gusano Barrenador en Campeche

La Universidad Autónoma de Campeche, a través del Instituto de Ecología, Pesca y Oceanografía del Golfo de México, produce moscas estériles como parte de la estrategia científica para combatir la plaga del Gusano Barrenador del Ganado en Campeche, que de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ya superó los mil casos acumulados de infestación.

Noticia Destacada En Campeche hay 18 contagios activos de gusano barrenador

La rectora de la máxima casa de estudios, Fanny Guillermo Maldonado, confirmó que la institución cuenta con laboratorios especializados, investigadores y personal capacitado para desarrollar este proyecto, el cual se realiza en coordinación con autoridades federales y estatales, así como con especialistas de Chiapas.

Explicó que, aunque recientemente inició operaciones la planta productora de moscas estériles en Chiapas, la Uacam también desarrolla investigaciones desde sus laboratorios, donde se recolectan, clasifican y conservan diferentes especies de moscas para identificar cuáles son las responsables de transmitir el gusano.

Detalló que, contrario a lo que pudiera pensarse, no todas las moscas pertenecen a la misma especie ni todas generan la plaga, por lo que el proceso científico consiste en separarlas, cultivarlas y analizarlas para producir ejemplares estériles que posteriormente podrían utilizarse como método de control biológico.

La rectora precisó que actualmente los trabajos se encuentran en fase de investigación y pruebas, por lo que aún no se realiza la liberación de moscas estériles en territorio campechano. Subrayó que esta estrategia será implementada de manera conjunta por los distintos órdenes de gobierno, debido a que el problema sanitario afecta a varias entidades del país.

Indicó que el proyecto ya está en marcha y que los siguientes pasos dependerán de los resultados obtenidos durante la etapa de investigación, sin confirmar si antes de concluir este año podría comenzar la liberación de insectos estériles.

La estrategia cobra relevancia debido a que Campeche ya superó los mil casos de infestación por Gusano Barrenador del Ganado. Según el más reciente reporte epidemiológico del Senasica, la entidad acumula mil cuatro casos registrados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 15 de julio de 2026.

Del total, 993 casos corresponden a animales y 11 a personas. En animales, las infestaciones confirmadas se distribuyen en 628 bovinos, 217 caninos, 51 equinos, 44 porcinos, 35 ovinos, 11 felinos, cinco caprinos, un ejemplar de fauna silvestre bajo cuidado profesional y uno de fauna silvestre en vida libre.

El Senasica mantiene 18 casos activos, de los cuales 12 corresponden a ganado bovino y seis a caninos, lo que mantiene vigente la alerta sanitaria y refuerza la importancia de las investigaciones que desarrolla la Uacam para contribuir al control y eventual erradicación de una de las plagas pecuarias más preocupantes para el sector ganadero del sureste mexicano.

JGH