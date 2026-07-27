Hartos de los apagones, vecinos retienen camioneta y dos empleados de la CFE en Bolonchén de Rejón

Cansados por el servicio que les presta la Comisión Federal de Electricidad, y porque desde el sábado en la noche no tienen energía eléctrica, vecinos de la calle Zaragoza de la comunidad de Bolonchén de Rejón retuvieron una camioneta y dos empleados de esa paraestatal, a manera de presión para que esa empresa mejore el servicio y les restablezca la electricidad en ese sector.

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De acuerdo a datos recabados, alrededor de las 10:30 horas de este lunes, los vecinos, en su mayoría mujeres, se plantaron en media calle y bloquearon la circulación de la unidad de la CFE, cuyos empleados realizarían la toma de la lectura del consumo de los usuarios en los medidores para la próxima facturación del bimestre anterior.

Los vecinos impidieron que la camioneta avanzara y colocaron motocicletas tanto al frente como por detrás de la unidad de la CFE, y les exigieron a los empleados que descendieran de la unidad, lo cual inicialmente no pretendían, pero al final lo tuvieron que hacer ante la presión de la gente.

Se supo que un viejo transformador que está ubicado en la calle Aldama, colindante con la calle Zaragoza, ya está obsoleto y constantemente falla, y ante esa situación desde la noche del sábado, los vecinos del sector se quedaron sin energía eléctrica, y hasta este lunes por la mañana, la CFE no había hecho nada para restablecer el servicio.

Y en algunos sectores de esa misma zona, en donde se restableció el servicio al parecer por estar en otra línea, las variaciones en el voltaje son constantes, y las familias tienen que desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen.

“Ya tenemos casi dos días sin energía eléctrica, y donde hay, los apagones están a cada rato, la energía viene un rato con poco voltaje, y se vuelve a ir, ya estamos cansados, la luz nos la cobran, no nos la regalan, además con el abundante calor no se puede dormir, principalmente los más afectados son niños y adultos mayores”, expusieron los vecinos.

Los vecinos expusieron que hasta que el servicio se restablezca dejarían ir a los empleados y la camioneta de la CFE, y que también resuelva sus fallas en su infraestructura.

Los afectados solicitaron al edil de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Ricardo Canché Chablé, llegar al sitio y apoyarlos en su protesta, y la autoridad pidió a los electricistas resolver cuanto antes las fallas, porque los vecinos están molestos. Al sitio también llegaron policías municipales quienes solo observaban sin intervenir la protesta de los vecinos contra la CFE.

JGH