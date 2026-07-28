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Vecinos alertan por poste de Telmex a punto de caer en Champotón

Vecinos de la colonia Pozo del Chen Pec denuncian que un poste de Telmex permanece inclinado desde hace meses y representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Por Jorge May

28 de jul de 2026

1 min

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Un poste de madera inclinado propiedad de Telmex genera riesgo en la colonia Pozo del Chen Pec, Champotón.
Un poste de madera inclinado propiedad de Telmex genera riesgo en la colonia Pozo del Chen Pec, Champotón. / Jorge May

Un poste de madera, visiblemente inclinado, perteneciente a la empresa Teléfonos de México representa un peligro tanto para el peatón como para el tráfico vehicular por la colonia Pozo del Chen Pec, en Champotón.

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El problema, el cual ya ajustó varios meses, se origina justo a la altura del cruce de la calle 34 con 35 A de la colonia antes referida.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, se constató que la estructura de madera está floja, lo que representa un peligro latente.

Al destacar que la arteria tiene mucho flujo vehicular, William Caamal Coyoc advirtió que la estructura de madera se está inclinando hacia la vía pública, situación que, subrayó, podría terminar en una desgracia.

“El poste se está inclinando hacia la vía pública y un día menos pensado puede provocar un accidente. Ya se reportó al Ayuntamiento, pero hasta ahorita no lo han venido a ver”, concluyó.

JGH

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