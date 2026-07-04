José María Morelos amanece con densa neblina y abuelos revelan qué significa

Esta mañana amaneció la ciudad cubierta de una espesa neblina y, de acuerdo con los adultos mayores como don Alejo Medina y Eduardo Novelo, cuando clarea con mucha niebla significa que va a llover.

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Desde que despintó el alba a las 5:30 de la mañana se vio muy tupida la neblina en las calles, patios y techos de las casas, y así se mantuvo hasta poco después de las 7 de la mañana.

La visibilidad en las calles era clara a menos de 20 metros, se pudo ver durante un recorrido que se hizo en la zona centro y las colonias de la cabecera.

Eduardo Novelo, veterano productor, dijo que cuando amanece con mucha neblina desde las 4 hasta las 7 de la mañana significa lluvia; ahora, apuntó, cuando se registra de 6 a 9 de la mañana, anuncia mucho calor.

En la zona se registró mucha neblina por las mañanas durante los meses de enero, febrero y parte de marzo. En esos meses, efectivamente, se registraron lluvias fuertes, por lo mismo, no se reportó aquí una sequía prolongada.

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JGH