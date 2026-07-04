Ébola en Congo deja 473 muertos y más de mil 500 contagios; OMS ve alto riesgo regional

El Gobierno de la República Democrática del Congo elevó a 473 el número de personas fallecidas por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, mientras los casos confirmados llegaron a mil 502.

De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, con datos hasta el 2 de julio, la tasa de letalidad se ubica en 31.5 por ciento. Además, 628 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalización y 213 personas han logrado recuperarse.

¿Dónde se concentra el brote de ébola en Congo?

El brote fue declarado oficialmente en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Esta región se mantiene como epicentro de la emergencia sanitaria, aunque la enfermedad también se extendió a Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Las autoridades congoleñas informaron que más de 11 mil 360 contactos están bajo seguimiento, con una tasa de rastreo de 81.8 por ciento. El gobierno aseguró que se mantienen reforzadas las capacidades de atención médica, laboratorio y movilización comunitaria, especialmente en Ituri.

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Medios internacionales han reportado que la respuesta sanitaria enfrenta dificultades adicionales por la inseguridad, la desconfianza comunitaria y la violencia de grupos armados en el este del país.

¿El brote de ébola ya salió de la RDC?

La emergencia ya tuvo impacto fuera de la República Democrática del Congo. Uganda reportó 20 casos confirmados, de los cuales 15 fueron considerados importados desde territorio congoleño; entre ellos se contabilizan dos fallecimientos.

Francia también confirmó un caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en un médico que regresó de una misión en la RDC.

Ebola cases in DR Congo surpass 1,500, death toll reaches 473 as Health Ministry reports 40 new infections since Fridayhttps://t.co/HvBxckAJyU — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 4, 2026

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna autorizada ni tratamiento específico. La OMS incluyó recientemente una prueba molecular para esta variante en su lista de uso de emergencia, con el objetivo de acelerar la detección en campo.

La Organización Mundial de la Salud considera alto el riesgo de expansión en África subsahariana y bajo a escala global. Por número de casos y muertes, este brote ya figura entre las peores epidemias de ébola registradas hasta ahora.

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