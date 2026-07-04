Posponen audiencia por conflicto de tierras en Hopelchén; menonitas reclaman 500 hectáreas

El Tribunal Superior de Justicia del Estado aclaró que no existe hasta el momento ninguna sentencia, ni a favor ni en contra, dentro del proceso penal relacionado con el presunto despojo de 500 hectáreas de tierras en Hopelchén, conflicto que ha generado inconformidad y protestas de un grupo de menonitas en la Casa de Justicia.

Noticia Destacada Amenaza de suspender agua surte efecto; Ayuntamiento de Campeche paga 900 mil pesos a ejidatarios

El magistrado presidente del Tribunal, Juan Pedro Alcudia Vázquez, informó que una comisión de los manifestantes fue atendida para escuchar sus planteamientos y posteriormente sostuvo una reunión con sus representantes, donde se explicó el estado procesal del expediente. Reiteró que el Poder Judicial no ha emitido resolución alguna que beneficie o perjudique a las partes involucradas.

Detalló que el conflicto por la propiedad de las tierras se remonta a más de una década y deriva de un juicio agrario, aunque el caso actual corresponde a un proceso penal por el presunto delito de despojo, en el que se garantiza el derecho de audiencia de todos los implicados. Indicó que la audiencia inicial estaba prevista para el lunes, pero fue pospuesta debido a que los inconformes cambiaron de defensa legal y solicitaron tiempo para preparar su estrategia, por lo que se privilegiará el derecho a una defensa adecuada.

El magistrado subrayó que durante el juicio se desahogarán pruebas antes de que el tribunal determine si existe responsabilidad penal, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas. Añadió que señalamientos sobre posibles vínculos laborales o familiares de la persona denunciada con dependencias o autoridades no influirán en las decisiones del Poder Judicial.

Precisó que cualquier queja sobre el actuar de servidores públicos puede presentarse ante las instancias disciplinarias correspondientes. El dirigente nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, señaló que el Tribunal se comprometió a revisar el caso y analizar un posible replanteamiento de linderos como parte de una vía de justicia alternativa.

Añadió que se sostendrán reuniones con la Sedatu para revisar la situación agraria y buscar una solución de fondo, mientras que advirtió que existe riesgo de afectaciones a cultivos y demandaron la restitución de las tierras. Afirmó que los menonitas cuentan con títulos de propiedad y advirtió que, de no haber solución, recurrirán a instancias federales.