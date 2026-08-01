Enfrentamiento en Calera, Zacatecas, deja varios civiles armados muertos; despliegan operativo

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad de Zacatecas y un grupo de civiles armados dejó varios presuntos agresores muertos este sábado 1 de agosto en el municipio de Calera.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión ocurrió en el área de Río Frío y estuvo dirigida contra integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para asegurar el lugar, localizar a otros posibles participantes y permitir que personal pericial realizara el levantamiento de indicios.

El funcionario aclaró que el balance era preliminar y no precisó el número de personas fallecidas. Tampoco informó si hubo elementos estatales lesionados, detenidos o armas aseguradas.

¿Qué ocurrió en Río Frío, Calera?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, los integrantes de la FRIZ y de la Policía de Investigación fueron atacados por sujetos armados mientras desarrollaban actividades en la zona.

Los agentes respondieron a la agresión y se produjo un intercambio de disparos. Varios civiles armados murieron durante los hechos, aunque la cifra definitiva deberá confirmarse después de las diligencias ministeriales.

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La Mesa Estatal de Construcción de Paz coordina regularmente operaciones en las que participan corporaciones estatales, fiscalías, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para atender hechos de violencia en Zacatecas.

Reyes Mugüerza pidió a los automovilistas circular con precaución, respetar los cierres y permitir el paso de ambulancias, patrullas y unidades de emergencia.

Segunda agresión contra policías en menos de 24 horas

El enfrentamiento en Calera ocurrió horas después de otro ataque contra elementos de seguridad en el municipio de Luis Moya, cerca de los límites con Aguascalientes.

La noche del viernes 31 de julio, policías municipales fueron atacados por hombres armados. Un agente murió y otros dos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

Después de la agresión, autoridades estatales reforzaron la vigilancia y extendieron la búsqueda hacia caminos y comunidades cercanas. En operativos anteriores en Luis Moya, el Gobierno de Zacatecas ha coordinado acciones con autoridades de Aguascalientes cuando los atacantes intentan escapar hacia esa entidad.

🚨🚨ZACATECAS🚨🚨

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AL IGUAL QUE EN LOS HECHOS RECIENTES REGISTRADOS EN LA PILA DONDE FALLECIERON 3 ELEMENTOS #Nacional @POTUS pic.twitter.com/TjpHN9ild9 — rastamandita (@rastamandi45021) August 1, 2026

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

La Fiscalía de Zacatecas deberá determinar si los dos ataques tienen alguna relación, identificar a los civiles muertos y establecer a qué organización pertenecían.

También se analizarán las armas, vehículos, casquillos y demás indicios encontrados en Río Frío. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente los hechos a un grupo criminal específico.

El Gobierno estatal aseguró que los ataques no modificarán su estrategia de seguridad y que mantendrá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El balance final será actualizado una vez que concluyan las primeras diligencias.

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