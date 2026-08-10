Colombia declara desastre nacional tras terremoto de 7.4; saldo sube a más de 70 muertos

El Gobierno de Colombia declaró este lunes 10 de agosto de 2026 la situación de desastre nacional por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste y centro del país, mientras continúa aumentando el número de víctimas y los equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre edificios colapsados.

El balance permanece en actualización. Los primeros reportes que acompañaron la declaratoria contabilizaban al menos 71 personas fallecidas, con Risaralda como el departamento más golpeado al registrar 40 muertes.

Valle del Cauca reportaba 27 y Chocó, donde se localizó el epicentro del sismo, cuatro. Medios internacionales actualizaron posteriormente la cifra por encima de ese nivel mientras avanzaban las labores de búsqueda, por lo que se trata de un saldo todavía preliminar.

La declaratoria permitirá al Gobierno colombiano movilizar recursos y coordinar con mayor rapidez las acciones para rescatar personas, atender heridos, habilitar albergues y comenzar la evaluación de los daños en viviendas e infraestructura.

¿Cuántos muertos ha dejado el terremoto de 7.4 en Colombia?

Risaralda concentra hasta ahora el mayor número de víctimas, con 40 fallecimientos, de acuerdo con el balance preliminar difundido después del terremoto. La capital departamental, Pereira, sufrió derrumbes y daños importantes en diferentes construcciones.

Noticia Destacada SRE ofrece apoyo de México a Colombia tras sismo de magnitud 7.4; no reporta mexicanos afectados

En el Valle del Cauca se contabilizaban inicialmente 27 muertes y también se reportaron graves afectaciones en Cali. En esa ciudad se activaron operaciones para localizar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros de construcciones dañadas.

Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro cerca de San José del Palmar, registraba al menos cuatro fallecimientos en las primeras horas. El terremoto también generó afectaciones en Manizales, Armenia, Quibdó, Buenaventura y otras localidades del centro y occidente colombiano.

Las autoridades han advertido que el balance puede aumentar debido a la magnitud de los daños y a que continúan las operaciones de búsqueda.

Ante el temblor registrado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres.



El mandatario se encuentra con la UNGRD evaluando la situación, conociendo los reportes desde todo el territorio nacional y coordinando… — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 10, 2026

Colombia declara desastre nacional y moviliza recursos de emergencia

La declaratoria de desastre nacional representa una nueva etapa en la respuesta del Estado colombiano. La medida facilita la articulación de instituciones nacionales y territoriales, así como la movilización extraordinaria de recursos para atender a las comunidades damnificadas.

El Gobierno instaló previamente un Puesto de Mando Unificado para centralizar información y coordinar las acciones en los departamentos afectados. El presidente Abelardo de la Espriella anunció además su traslado a Pereira para seguir de cerca la emergencia.

Equipos de rescate trabajan entre estructuras derrumbadas mientras autoridades realizan revisiones para determinar qué inmuebles pueden seguir ocupados y cuáles representan un peligro para sus habitantes.

🇨🇴 The moment the Cathedral Basilica of Our Lady of the Rosary in Manizales, Colombia, partially collapsed during the powerful 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/BzqUSPq1GT — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

Terremoto provoca daños en aeropuertos y suspensiones de vuelos

El transporte aéreo también sufrió afectaciones. Las autoridades reportaron daños en terminales de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, a las que posteriormente se sumó el aeropuerto que presta servicio a Cali.

Por motivos de seguridad, las operaciones fueron suspendidas temporalmente mientras especialistas realizan inspecciones estructurales. La Aeronáutica Civil mantiene información operativa sobre las terminales y la infraestructura aeroportuaria del país.

Los daños en carreteras, viviendas, hospitales y servicios públicos también forman parte de las evaluaciones que continúan en distintas regiones.

La devastación en Colombia luego del #Terremoto de 7.4 pic.twitter.com/OVP724UxOg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) August 10, 2026

México, Estados Unidos y otros países ofrecen ayuda a Colombia

La emergencia generó muestras inmediatas de solidaridad internacional. México, Estados Unidos, Ecuador, Chile y El Salvador expresaron su disposición para apoyar al Gobierno colombiano con personal especializado, asistencia médica o equipos de rescate en caso de ser requeridos.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA - AHORA: Nuevo posteo del presidente colombiano De La Espriella: "Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos.



Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado durante su conferencia matutina que México permanecería atento a las necesidades del pueblo colombiano y posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con la Cancillería de ese país.

Mientras continúan los rescates, la prioridad está concentrada en localizar personas atrapadas, atender a los heridos y garantizar refugio a quienes perdieron sus viviendas.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención a las víctimas / AP Foto 1/12 Foto 2/12 Foto 3/12 Foto 4/12 Foto 5/12 Foto 6/12 Foto 7/12 Foto 8/12 Foto 9/12 Foto 10/12 Foto 11/12 Foto 12/12

El número de víctimas sigue siendo preliminar y podría modificarse conforme las autoridades ingresen a las zonas más afectadas por uno de los terremotos más fuertes registrados en Colombia durante la última década.

IO