Lote baldío se convierte en basurero en Champotón; tiran hasta animales muertos y vísceras

Un lote baldío, ubicado en periferias de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, se ha convertido en un basurero al aire libre al sur de la ciudad.

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Pese a los constantes reportes ciudadanos, los cúmulos de basura y malos olores no cesan en este sector de la cabecera.

Además del recorrido realizado para constatar esta situación, de viva voz de algunos moradores, se logró saber que en el sitio arrojan todo tipo de basura, las cuales van desde animales muertos, hasta cantidad de bolsas cargadas de residuos domésticos.

La acumulación desmedida de desperdicios genera un foco de infección para quienes transitan por la zona. / Jorge May

Benjamín Chi Ordaz señaló que, al tratarse de una arteria algo solitaria, algunas personas aprovechan a tirar sus residuos en este lugar.

“De todo tiran acá. La verdad sí tiene bastantes olores muy feos. Además, la basura ya sale hacia la calle. Aquí tiran vísceras de pulpo y cantidad de bolsas de basura”, añadió.

Le harían un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación, se le preguntó. “Sí. Entre más rápido vengan a limpiarlo sería mucho mejor”, respondió el declarante para el Por Esto!

JGH