Cristo Negro de San Román en Campeche: ¿cuándo será su última exhibición pública y quién lo sustituirá?

La imagen original del Cristo Negro Señor de San Román tendrá su última exhibición pública el sábado 15 de agosto de 2026, una fecha que marcará un cambio histórico en una de las tradiciones religiosas más importantes de Campeche. Después de ese día, la venerada imagen dejará de participar en peregrinaciones, paseos y procesiones para privilegiar su conservación.

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La última salida ocurrirá precisamente al inicio de las fiestas patronales por el 461 aniversario de la llegada del Cristo Negro a Campeche, celebraciones que se extenderán del 15 de agosto al 27 de septiembre. La decisión implica que la imagen original tampoco volverá a encabezar los tradicionales Paseo por Mar y Paseo por Tierra.

¿Dónde será la última exhibición del Cristo Negro?

El sábado 15 de agosto, la imagen saldrá del taller del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, donde ha permanecido, y será llevada rumbo a la Concha Acústica. Desde ese punto comenzará una procesión con destino al Santuario Diocesano de San Román.

A su llegada será recibida por monseñor José Alberto González Juárez y se celebrará la misa con la que comenzarán formalmente los festejos. Posteriormente, el Cristo Negro original será colocado nuevamente para su veneración, pero permanecerá dentro del Santuario.

La determinación de suspender definitivamente sus recorridos fue confirmada por el párroco rector Juan Arcos Arana, quien explicó que se busca extremar las medidas de conservación después del incidente ocurrido el pasado primero de mayo. La imagen es considerada una joya artística, histórica y religiosa con más de 461 años de historia.

¿Quién sustituirá al Cristo Negro en las procesiones?

Que la imagen original deje de salir no significa que desaparecerán los tradicionales recorridos de las fiestas de San Román. En adelante, será la imagen peregrina, conocida como “el hermano”, la encargada de participar en las actividades realizadas fuera del Santuario.

Uno de los primeros eventos será el Paseo por Mar del domingo 6 de septiembre, que comenzará con una misa a las 7 de la mañana y posteriormente continuará con el recorrido marítimo. También está prevista la participación de asociaciones de charros y se contempla ampliar la cabalgata por el Centro Histórico.

Para el 13 de septiembre se espera la llegada de Nuestra Señora del Carmen, que permanecerá durante las celebraciones hasta el día 14, fecha central de la fiesta del Cristo Negro. Posteriormente, el 19 de septiembre llegará la imagen de la Dolorosa del poblado de Chuiná.

El Paseo por Tierra se realizará el 26 de septiembre, también con la imagen peregrina. Finalmente, las fiestas concluirán el domingo 27 con una misa a las 7:30 de la noche y las tradicionales tres vueltas dentro del templo.

Durante cinco fines de semana también habrá actividades culturales, artesanales y comerciales en el parque Vicente Guerrero, conocido como parque de San Román. Entre ellas se contemplan exposiciones, venta de productos campechanos, artesanías, actividades de protección animal y la cena de gala “Nuestra Campechanidad”, cuyos recursos serán destinados a apoyar la restauración del Cristo Negro.

De esta manera, el sábado 15 de agosto marcará la última ocasión en que la imagen original del Cristo Negro salga públicamente, antes de permanecer bajo resguardo y veneración en el Santuario. Sus tradicionales recorridos continuarán, pero ahora serán encabezados por “el hermano”, con el objetivo de preservar una imagen ligada durante más de cuatro siglos a la historia y la identidad de Campeche.