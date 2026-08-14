Errores que cometen las campechanas al maquillarse en días de calor extremo

Salir maquillada y descubrir unas horas después que la base comenzó a desaparecer, aparecieron brillos o el delineador terminó corrido es una situación frecuente durante los días de intenso calor. En Campeche, donde las altas temperaturas se combinan con humedad y sudoración, mantener los cosméticos sobre el rostro puede convertirse en un verdadero desafío; sin embargo, parte del problema también estaría en algunos errores dentro de la rutina.

Uno de los más comunes es pensar que más maquillaje significa mayor duración. En realidad, las capas gruesas de base y los productos demasiado densos tienen mayor posibilidad de desplazarse con la transpiración. Maquillistas recomiendan hacer lo contrario durante temporadas calurosas: utilizar capas delgadas, fórmulas ligeras y productos de larga duración o resistentes al agua, especialmente cuando se permanecerá varias horas fuera de casa.

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Otro error comienza incluso antes de aplicar la base: no preparar correctamente la piel. La limpieza y una hidratación ligera ayudan a crear una superficie más adecuada para el maquillaje. Saturar el rostro con demasiados productos de cuidado facial y posteriormente añadir varias capas de cosméticos puede generar una sensación pesada, particularmente cuando existe mayor producción de sudor.

¿Más polvo para quitar el brillo? No siempre es buena idea

Cuando aparece grasa o sudor durante el día, una reacción habitual es colocar otra capa de polvo compacto. Repetirlo varias veces puede terminar creando acumulaciones y un acabado poco uniforme. Una alternativa son los papeles absorbentes, presionándolos suavemente sobre las zonas con brillo antes de realizar cualquier retoque.

También conviene evitar frotarse el rostro para retirar el sudor. Además de desplazar la base y el corrector, tocar constantemente la piel reduce la duración del maquillaje. Para quienes buscan mayor resistencia, un spray fijador al finalizar puede ayudar a prolongar el resultado.

Protector solar, el paso que no debe sacrificarse

Uno de los errores más importantes es prescindir del protector solar para evitar que el rostro luzca grasoso o confiar únicamente en el FPS incluido en la base. La Academia Americana de Dermatología recomienda un protector de amplio espectro, resistente al agua y con FPS 30 o superior, además de reaplicarlo aproximadamente cada dos horas cuando se permanece al aire libre y después de sudar.

Para climas calurosos pueden resultar más cómodas las presentaciones ligeras que sean compatibles con el tipo de piel. El maquillaje con protección solar puede funcionar como complemento, pero no debería convertirse en el único método de fotoprotección.

Los errores que pueden arruinar tu maquillaje con el calor

Entre las prácticas que conviene modificar están utilizar demasiada base, elegir fórmulas muy pesadas, abusar del polvo para eliminar el brillo, tocar constantemente el rostro, olvidar la preparación de la piel y prescindir del protector solar.

La tendencia recomendada para enfrentar jornadas de altas temperaturas es sencilla: menos capas y productos más ligeros. Un maquillaje sencillo, correctamente preparado y fijado tiene mayores posibilidades de conservar una apariencia fresca que intentar combatir el sudor agregando producto durante todo el día.

Y aunque el objetivo sea mantener el maquillaje, la prioridad frente al calor debe continuar siendo proteger la piel. Además del protector solar, las autoridades sanitarias mexicanas recomiendan reducir la exposición prolongada al sol, utilizar sombrero o sombrilla y mantenerse hidratado.