Regreso a clases 2026: checa cuánto cuesta la lista de útiles en Campeche y dónde conviene comprar

A pocas semanas del regreso a clases, la compra de útiles escolares comienza a convertirse en uno de los principales gastos para las familias de Campeche, especialmente cuando en la lista aparecen varios cuadernos, colores, lápices, pegamento, tijeras y, en algunos casos, una mochila nueva.

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En la capital campechana existen diferentes alternativas para surtir la lista escolar, desde papelerías tradicionales y establecimientos especializados hasta supermercados que durante agosto amplían sus áreas destinadas al regreso a clases. Sin embargo, los precios pueden variar considerablemente dependiendo de la marca, presentación y establecimiento elegido.

Entre las opciones disponibles se encuentran Tony Superpapelerías, Papelería San Martín, Papelería del Ahorro y Office Depot, además de supermercados como Walmart, Bodega Aurrera y Chedraui.

¿Cuánto cuestan los útiles escolares en 2026?

Una revisión de precios disponibles durante agosto muestra que uno de los artículos con mayor variación es el cuaderno profesional de 100 hojas. En Walmart, por ejemplo, aparece un cuaderno profesional Scribe Escolar de raya en 29 pesos, mientras que modelos de otras líneas y marcas pueden superar los 50 o 70 pesos.

En Tony Superpapelerías, un cuaderno profesional Norma de 100 hojas se encuentra alrededor de los 77.90 pesos, mientras que algunos modelos Scribe pueden encontrarse por poco más de 40 pesos. Esto significa que una familia que necesite comprar entre cinco y ocho cuadernos podría destinar únicamente a este artículo desde alrededor de 150 hasta más de 600 pesos, dependiendo de la marca seleccionada.

Los lápices y colores también ofrecen alternativas económicas. Como referencia, paquetes de lápices de grafito pueden encontrarse desde aproximadamente 17 a 25 pesos en tiendas en línea, mientras que una caja económica de 12 lápices de colores ronda los 25 a 40 pesos. Presentaciones de marcas o líneas superiores pueden superar los 90, 100 o incluso 200 pesos.

En pegamento, las opciones básicas pueden ubicarse alrededor de los 25 a 55 pesos, dependiendo del tamaño y número de piezas. Las tijeras escolares económicas también pueden conseguirse desde aproximadamente 14 pesos, aunque modelos de marcas reconocidas rondan los 27 a 50 pesos.

Papelerías para comprar útiles escolares en Campeche

Una de las alternativas con mayor variedad es Tony Superpapelerías, que cuenta con sucursales sobre la avenida Gobernadores y la avenida Patricio Trueba de Regil. Al tratarse de un negocio especializado, dispone de diferentes marcas y presentaciones de cuadernos, lápices, colores, material para dibujo y otros productos utilizados durante el ciclo escolar.

Otra alternativa es Papelería San Martín, ubicada en la calle 10 del Centro Histórico, mientras que en el barrio de Santa Ana se encuentra Papelería del Ahorro. También existen pequeños establecimientos distribuidos en colonias y barrios de la ciudad, donde puede resultar conveniente comparar el costo de productos individuales antes de adquirir la lista completa.

Office Depot también mantiene una sucursal en la avenida María Lavalle Urbina, donde pueden encontrarse cuadernos, artículos de escritura, colores, carpetas y material para oficina y escuela. En su catálogo existen desde productos básicos hasta artículos de marcas con precios más elevados.

Walmart, Bodega Aurrera y Chedraui también entran a la competencia

Los supermercados representan otra alternativa para quienes buscan realizar la compra de los útiles junto con otros gastos del hogar. En Campeche hay establecimientos de Walmart en María Lavalle Urbina y avenida López Portillo, además de diferentes sucursales de Bodega Aurrera.

Bodega Aurrera cuenta, entre otras, con tiendas en avenida Gobernadores, Patricio Trueba y Kalá. Como referencia de sus precios en línea, una caja de 12 lápices de colores de línea económica aparece alrededor de los 37 pesos, mientras que algunos paquetes escolares básicos pueden encontrarse por debajo de los 30 pesos.

Chedraui también cuenta con opciones de papelería y artículos escolares. En la capital pueden encontrarse establecimientos como Chedraui Santa Ana, sobre avenida Gobernadores, y Chedraui Villa Turquesa, en la zona de la antigua carretera a Kalá.

La ventaja de los supermercados puede encontrarse principalmente en los productos escolares básicos y promociones temporales, mientras que las papelerías especializadas suelen ofrecer una mayor variedad de marcas, tipos de cuadernos y materiales específicos solicitados por las escuelas.

¿Cuánto puede costar una lista básica?

Tomando como referencia precios económicos encontrados en diferentes establecimientos, una compra compuesta por cinco cuadernos profesionales económicos, una caja de colores, un paquete de lápices, pegamento y tijeras podría comenzar alrededor de los 230 a 300 pesos.

Sin embargo, esta cantidad aumenta rápidamente cuando se agregan juegos de geometría, marcadores, carpetas, hojas de colores, sacapuntas, borradores, plumas, material artístico y otros productos solicitados por cada escuela.

A esto se suma uno de los gastos más importantes: la mochila. Los precios pueden partir de alrededor de 400 pesos en modelos comerciales encontrados en promoción, mientras que mochilas de marcas especializadas pueden superar los 700 u 800 pesos y algunas opciones alcanzar más de mil pesos.

De esta manera, una lista básica sin mochila puede mantenerse en algunos casos por debajo de los 500 pesos si se eligen productos económicos, mientras que adquirir artículos de marcas reconocidas, una mayor cantidad de cuadernos y una mochila nueva puede elevar fácilmente el desembolso por estudiante.

Comparar antes de comprar puede representar un ahorro

Ante la variedad de precios, comprar toda la lista en un solo establecimiento no necesariamente garantiza obtener el menor costo. Los cuadernos pueden resultar más económicos en una tienda, mientras que colores, lápices, pegamento o tijeras pueden encontrarse en promoción en otra.

Otra opción para reducir el gasto es revisar los materiales del ciclo anterior antes de comprar. Tijeras, reglas, juegos de geometría, colores, carpetas, mochilas y otros artículos en buenas condiciones pueden reutilizarse, disminuyendo considerablemente el desembolso.

Para las familias campechanas que todavía no han surtido la lista escolar, las próximas semanas serán clave para comparar precios entre papelerías y supermercados, principalmente antes de que la demanda aumente conforme se acerque el regreso a las aulas.

JGH