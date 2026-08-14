Abre la puerta de su auto y provoca fuerte accidente en Ciudad del Carmen; dos jóvenes terminan con fracturas

Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron con graves lesiones en las piernas y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital, luego de impactarse contra la puerta de un automóvil que se encontraba estacionado sobre la avenida Insurgentes, frente a la unidad deportiva Cedar y la tienda Bodega Aurrerá, en el fraccionamiento Malibrán de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió cuando ambos jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta Italika de color azul, con placa de circulación 93B1B9 del estado de Campeche, aparentemente con dirección a su domicilio.

Al circular frente al Cedar, se encontraron con un Mazda 2 de color gris, con matrícula YFX 619 C del estado de Yucatán, que permanecía estacionado a un costado de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil habría intentado descender de la unidad y abrió la puerta sin tomar las debidas precauciones, sin percatarse de que la motocicleta se aproximaba.

Ambos fueron trasladados a un hospital y el conductor del Mazda quedó a disposición de las autoridades. / Israel Lozano

La puerta fue impactada por los motociclistas, quienes perdieron el control y salieron proyectados varios metros hasta terminar sobre el pavimento.

El conductor de la motocicleta sufrió múltiples golpes y una probable fractura de tibia y peroné, mientras que su acompañante, también de 25 años, presentó una fractura en el fémur de la pierna derecha.

Ambos permanecieron tendidos sobre el asfalto y gritaban de dolor debido a la gravedad de las lesiones. Minutos después arribaron paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios y posteriormente realizaron las maniobras necesarias para subirlos a la ambulancia y trasladarlos a un hospital para recibir atención médica especializada.

La movilización generó expectación entre automovilistas y personas que se encontraban en la zona, mientras agentes de Tránsito y Seguridad Vial acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

La motocicleta y el automóvil fueron asegurados y trasladados al corralón, mientras que el conductor del Mazda quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

JGH