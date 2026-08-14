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Abre la puerta de su auto y provoca fuerte accidente en Ciudad del Carmen; dos jóvenes terminan con fracturas

Dos jóvenes resultaron con graves fracturas tras impactar su motocicleta contra la puerta de un automóvil en la avenida Insurgentes de Ciudad del Carmen.

Por Israel Lozano

14 de ago de 2026

2 min

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Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron gravemente lesionados en Ciudad del Carmen.
Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron gravemente lesionados en Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron con graves lesiones en las piernas y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital, luego de impactarse contra la puerta de un automóvil que se encontraba estacionado sobre la avenida Insurgentes, frente a la unidad deportiva Cedar y la tienda Bodega Aurrerá, en el fraccionamiento Malibrán de Ciudad del Carmen.

Un aparatoso choque se registró en la colonia Fátima de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió cuando ambos jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta Italika de color azul, con placa de circulación 93B1B9 del estado de Campeche, aparentemente con dirección a su domicilio.

Al circular frente al Cedar, se encontraron con un Mazda 2 de color gris, con matrícula YFX 619 C del estado de Yucatán, que permanecía estacionado a un costado de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil habría intentado descender de la unidad y abrió la puerta sin tomar las debidas precauciones, sin percatarse de que la motocicleta se aproximaba.

Ambos fueron trasladados a un hospital y el conductor del Mazda quedó a disposición de las autoridades.
Ambos fueron trasladados a un hospital y el conductor del Mazda quedó a disposición de las autoridades. / Israel Lozano

La puerta fue impactada por los motociclistas, quienes perdieron el control y salieron proyectados varios metros hasta terminar sobre el pavimento.

El conductor de la motocicleta sufrió múltiples golpes y una probable fractura de tibia y peroné, mientras que su acompañante, también de 25 años, presentó una fractura en el fémur de la pierna derecha.

Ambos permanecieron tendidos sobre el asfalto y gritaban de dolor debido a la gravedad de las lesiones. Minutos después arribaron paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios y posteriormente realizaron las maniobras necesarias para subirlos a la ambulancia y trasladarlos a un hospital para recibir atención médica especializada.

La movilización generó expectación entre automovilistas y personas que se encontraban en la zona, mientras agentes de Tránsito y Seguridad Vial acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

La motocicleta y el automóvil fueron asegurados y trasladados al corralón, mientras que el conductor del Mazda quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

JGH

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