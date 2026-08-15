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Motociclistas chocan contra automóvil en el barrio de Guadalupe; hay dos lesionados

Dos motociclistas resultaron lesionados tras chocar contra un automóvil en el barrio de Guadalupe; uno presentó posibles fracturas expuestas y fue llevado a un hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de ago de 2026

1 min

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Dos motociclistas resultaron lesionados en un accidente en el barrio de Guadalupe.
Dos motociclistas resultaron lesionados en un accidente en el barrio de Guadalupe. / Dismar Herrera

Dos personas resultaron lesionadas luego de verse involucradas en un hecho de tránsito registrado en el barrio de Guadalupe, donde viajaban a bordo de una motocicleta que circulaba en preferencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 45 por 16, cuando el conductor de un automóvil compacto no respetó su alto marcado en disco y realizó un corte de circulación, debido a que la motocicleta circulaba a exceso de velocidad, su conductor no logró evitar el impacto y terminó proyectándose contra el costado derecho trasero del automóvil. Por la fuerza del golpe, la motocicleta quedó prácticamente destruida.

Paramédicos del sector salud acudieron al sitio a bordo de dos ambulancias para brindar atención a los dos ocupantes de la motocicleta.

El conductor presentó lesiones de consideración, con posible traumatismo y fracturas expuestas, por lo que fue trasladado a un hospital, mientras que el pasajero sufrió golpes leves.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades y el conductor del automóvil quedó asegurado.

JGH

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