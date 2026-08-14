Vecinos de Ciudad del Carmen bloquean calle y retienen camioneta de CFE tras más de 24 horas sin luz

Vecinos de la colonia Morelos protagonizaron una protesta y bloquearon durante casi una hora la circulación vehicular, en reclamo por la falta de energía eléctrica que afecta al sector desde hace más de 24 horas.

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La movilización se registró en el cruce de la calle 53 con 70, donde los habitantes colocaron un bloqueo para exigir una solución inmediata al problema que, según señalaron, les ha ocasionado afectaciones durante más de un día, entre ellas la falta de descanso y la pérdida de alimentos por no contar con refrigeración.

Durante la protesta, los colonos retuvieron una camioneta oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se encontraba en la zona, argumentando que no permitirían que se retirara hasta que arribaran las cuadrillas encargadas de atender la falla y comenzaran los trabajos para restablecer el suministro.

La situación generó afectaciones al tránsito vehicular y provocó la movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal Preventiva, quienes acudieron al sitio para verificar lo ocurrido y mantener el control ante la inconformidad de los habitantes.

Posteriormente, ante la presión de los vecinos y el bloqueo de la vialidad, cuadrillas de la CFE llegaron al lugar y comenzaron a realizar las labores de reparación correspondientes, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad.

Los habitantes señalaron que la prolongada interrupción del suministro eléctrico les ha generado importantes molestias, particularmente por las altas temperaturas y porque algunos alimentos almacenados en sus refrigeradores comenzaron a echarse a perder.

Finalmente, tras la llegada del personal de la CFE y el inicio de los trabajos, la protesta no pasó a mayores y la situación pudo ser controlada, quedando liberada la circulación una vez que los vecinos observaron que la atención a la falla había comenzado.

JGH