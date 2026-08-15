Clima en Campeche hoy sábado 15 de agosto: ¿A qué hora lloverá y qué zonas serán afectadas?

El avance de la Onda Tropical 27 sobre la Península de Yucatán provocará más lluvias y tormentas eléctricas en Campeche.

Noticia Destacada Clima en Campeche: calor de hasta 40 °C y lluvias para este fin de semana

Con el desplazamiento de la Onda Tropical 28 desde Cuba hacia el sureste mexicano, se pronostica un fin de semana lluvioso para la entidad.

La actividad pluvial se incrementará notablemente con lluvias generalizadas e intensas catalogadas como muy fuertes.

La Seprocicam recomienda a la población tomar precauciones ante encharcamientos, inundaciones urbanas, actividad eléctrica y rachas de viento.

Pese a las precipitaciones, las altas temperaturas continúan prevaleciendo durante las mañanas en todo el territorio estatal.

El municipio de Carmen registró la temperatura más alta del estado con 38 grados centígrados como máxima.

En Escárcega y Candelaria el termómetro alcanzó los 37 grados, mientras que en Campeche, Seybaplaya y Champotón llegó a los 36 grados.

Una circulación de alta presión favorece la entrada de aire húmedo procedente del Caribe hacia el interior de la Península.

Las autoridades de Protección Civil vigilan la evolución de un disturbio tropical en el Atlántico con 20 por ciento de potencial ciclónico.

Un segundo fenómeno en el centro del Atlántico mantiene un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días.

JGH