¿A qué hora lloverá hoy en Campeche? Pronóstico del clima para este lunes 17 de agosto

El calor y la humedad marcarán el inicio de semana en Campeche, pero las condiciones cambiarán conforme avance el día, pues prácticamente los 13 municipios del estado tendrán potencial de lluvias durante la tarde y noche de este lunes, de acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Protección Civil de Campeche.

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La dependencia estatal informó que durante las primeras horas del día predominará un ambiente muy caluroso y con alto contenido de humedad, mientras que posteriormente aumentará la presencia de nublados y el potencial de precipitaciones. Las lluvias previstas serán de moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes y acompañadas de líneas de turbonada.

¿A qué hora lloverá hoy en Campeche?

Protección Civil no establece una hora exacta para el inicio de las precipitaciones, pero señala que el mayor potencial de lluvias se concentrará durante la tarde y noche. Para la ciudad de Campeche, pronósticos meteorológicos consultados ubican un incremento de las probabilidades aproximadamente entre las 16:00 y 17:00 horas, aunque las condiciones pueden variar dependiendo del desarrollo y desplazamiento de las tormentas.

La inestabilidad estará relacionada con la afluencia de aire marítimo procedente del Mar Caribe y una vaguada inducida al interior de la Península de Yucatán, sistemas que interactúan con una circulación ciclónica en altura y mantendrán condiciones favorables para la formación de lluvias durante el transcurso de la tarde y noche.

El pronóstico abarca prácticamente todo el territorio campechano, por lo que las precipitaciones podrían presentarse en los municipios de Campeche, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Calakmul, Champotón, Seybaplaya, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada.

Hasta 38 grados antes de las lluvias

Antes de que lleguen las precipitaciones, el calor continuará siendo intenso. Protección Civil pronostica una temperatura máxima estatal de 38 grados y una mínima de 22 grados.

Para la región Centro, donde se encuentran Campeche y Champotón, se esperan valores de hasta 38 grados y mínimas de 22; en la región Norte, 37 grados y 23; en el Oriente, 35 grados y 22; en el Sur, 37 grados y 23, mientras que para el Suroeste, donde se encuentra Carmen, se prevén máximas de 36 grados y mínimas de 24.

Además de las lluvias, se espera viento de componente Este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora en los alrededores de las zonas de precipitación, principalmente durante el desarrollo de las tormentas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta ante los cambios en las condiciones atmosféricas, debido a que las lluvias pueden estar acompañadas de rachas fuertes de viento y líneas de turbonada, además de seguir la información difundida a través de medios oficiales.

De esta manera, Campeche comenzará la semana con una combinación de calor intenso, elevada humedad y lluvias vespertinas y nocturnas, por lo que quienes tengan actividades al aire libre durante la segunda mitad de este lunes deberán considerar la posibilidad de tormentas.

JGH