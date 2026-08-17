Familia de víctimas de la Costera en Campeche celebra vinculación a proceso; pide sentencia ejemplar

Familiares del joven matrimonio y su pequeña hija que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido el pasado 1 de agosto sobre la Carretera Costera del Golfo celebraron la vinculación a proceso del verdadero responsable de los hechos y confiaron en que la justicia finalmente llegará, con una sentencia ejemplar al término del juicio.

Noticia Destacada José “N” bajo prisión preventiva tras accidente en zona costera

Mario Humberto González Hernández, padre de la joven madre fallecida, expresó su agradecimiento a las personas que han acompañado a la familia durante estas semanas de dolor y destacó que el reciente avance judicial representa un paso fundamental hacia la verdad y la justicia para las víctimas.

Informó que, luego de una audiencia inicial que se prolongó de las 10:00 a las 18:00 horas, el Juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

El padre de familia aclaró que esta medida cautelar, que puede extenderse hasta por dos años, no representa una condena, sino un mecanismo legal para garantizar que el imputado permanezca recluido mientras se desarrolla el procedimiento y se llega al juicio. La pena definitiva, precisó, será determinada por el juez mediante la sentencia correspondiente.

González Hernández subrayó que uno de los elementos fundamentales para que la investigación tomara el rumbo correcto fue la declaración de testigos, a quienes reconoció públicamente por su valentía e integridad al presentarse ante las autoridades y señalar directamente al verdadero responsable de la tragedia.

Consideró que sus testimonios fueron decisivos para evitar una injusticia y permitieron que el presunto responsable de haber provocado el accidente ahora enfrente el proceso ante los tribunales.

También reconoció el trabajo de la apoderada legal, Rosa del Carmen Tun Ematerio, y de su equipo jurídico, así como del Ministerio Público y el asesor jurídico, quienes participaron en la audiencia y contribuyeron a fortalecer la defensa de los intereses de las víctimas.

Para la familia, la vinculación a proceso representa un avance después del dolor provocado por la pérdida de tres integrantes de su hogar, entre ellos una niña inocente. Por ello, aunque reconocen que todavía falta concluir el proceso, mantienen la esperanza de que las pruebas y testimonios permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

Los familiares reiteraron su confianza en las instituciones de justicia y manifestaron que esperarán el desarrollo del juicio con la expectativa de que, al final, se dicte una sentencia ejemplar contra quien resulte legalmente responsable de la tragedia que les arrebató a sus seres queridos.

JGH