Ejército y Semar listos para atender emergencias en Campeche

El Consejo Estatal de Protección Civil confirmó que los municipios de Hopelchén y Campeche fueron los más afectados por la tromba que azotó el sábado pasado a la Entidad. Señaló que, en el caso de la capital campechana, el exceso de basura en la vía pública provocó la obstrucción de alcantarillas, lo que derivó en severas inundaciones en diversos puntos de la ciudad.

Las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente sobre los reportes meteorológicos, mientras que el Gobierno del Estado se declaró listo para atender a la población en caso de que algún fenómeno hidrometeorológico genere afectaciones mayores.

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Para ello, se mantiene coordinación con autoridades municipales y federales, además del respaldo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), instituciones que han manifestado su disposición para intervenir ante una eventual emergencia.

El presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, informó que desde el inicio de la tromba se estableció comunicación con autoridades locales, principalmente en Hopelchén, donde el Ejército Mexicano brindó apoyo desde las primeras horas.

En la capital, explicó, las lluvias provocaron encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en postes y servicios eléctricos, aunque la situación comenzó a normalizarse durante la noche y madrugada. Destacó el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Sarmiento Maldonado aseguró que parte de las inundaciones estuvo relacionada con la acumulación de basura en calles y alcantarillas, por lo que recordó que corresponde al Ayuntamiento de Campeche garantizar la limpieza de la ciudad. En este sentido, llamó a la ciudadanía a evitar arrojar desperdicios en la vía pública, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando estos residuos pueden obstruir los sistemas de drenaje.

El funcionario señaló que, hasta el momento, no se tienen reportes de viviendas con daños mayores y que el nivel del agua descendió considerablemente. Insistió en que las autoridades permanecerán atentas ante las nuevas precipitaciones.

Indicó que la Secretaría de Marina también ofreció su respaldo para intervenir en caso de que las condiciones rebasen la capacidad de respuesta local, mientras que el Ejército Mexicano mantiene activa su disposición para aplicar los protocolos de auxilio correspondientes.

Aseguró que las dependencias estatales se encuentran preparadas para atender a posibles damnificados y que se mantiene un seguimiento permanente de ondas tropicales y sistemas que pudieran afectar a Campeche, particularmente ante la proximidad de la temporada de mayor actividad ciclónica.

“El clima nunca tiene palabra de honor”, advirtió, al subrayar la importancia de mantener medidas de prevención y coordinación institucional.