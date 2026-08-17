¿Dónde quedaron las prerrogativas? Denuncian ante el INE presunto desvío de recursos en el PAN Campeche

A casi un año de haber ganado la presidencia del Comité Directivo Municipal, CDM, del Partido Acción Nacional, PAN, y tras ser ratificado en el cargo, Juan Francisco Portela Rodríguez denunció que la dirigencia estatal, encabezada por Wendy Fabiola Casanova Mendoza, se ha apoderado de las prerrogativas que corresponden al órgano municipal, además de mantener estancado el proceso de entrega recepción.

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El también abogado litigante aseguró que desde que asumió la dirigencia municipal no ha recibido los recursos públicos destinados al CDM, ni documentación, bienes muebles o información financiera que permitan conocer la situación administrativa, por lo que consideró preocupante que el Comité Directivo Estatal, CDE, continúe recibiendo recursos que deberían ser canalizados al ámbito municipal.

Portela Rodríguez confirmó que ya presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, INE, para que se investigue el uso, destino y manejo de las prerrogativas que durante casi un año no ha recibido el Comité Municipal. Señaló que, al tratarse de recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre con el dinero asignado al partido.

Explicó que el pasado 25 de octubre de 2025 fue ratificado al frente del CDM y que, desde enero de este año, solicitó formalmente realizar la entrega recepción con el anterior dirigente municipal, Armando Javier Gómez Vela, quien actualmente se desempeña como secretario general del PAN estatal; sin embargo, hasta ahora el procedimiento no se ha concretado.

El dirigente municipal cuestionó qué ha ocurrido con los recursos que corresponden al CDM y pidió determinar si fueron devueltos, permanecen en cuentas del partido o fueron utilizados en actividades distintas a las que deberían financiarse desde el órgano municipal.

Asimismo, recordó que anteriormente existió una denuncia relacionada con presuntos desvíos en el CDM anterior, asunto que, afirmó, tampoco le ha sido entregado formalmente, pese a la intervención de un delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional, CEN.

Portela Rodríguez sostuvo que la dirigencia nacional del PAN tiene conocimiento de la situación que prevalece en Campeche y demandó que se aclaren las acusaciones. Recalcó que el partido debe predicar con el ejemplo y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Aunque reconoció que desconoce el monto exacto de las prerrogativas que el CDM ha dejado de recibir, debido a que no le han entregado la documentación correspondiente, advirtió que continuará con las acciones legales para esclarecer el destino de los recursos y anticipó que en los próximos días podrían surgir nuevos señalamientos sobre la situación interna del PAN en Campeche.

Finalmente, llamó a la militancia a mantenerse atenta y exigir transparencia a la dirigencia estatal, al considerar que estos obstáculos, lejos de frenar el trabajo del Comité Municipal, fortalecerán su organización rumbo al proyecto político de 2027.

JGH