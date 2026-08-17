Recobra su libertad exfuncionario de Campeche investigado por presunto peculado de más de 36 mdp

Carlos Alberto “N”, ex titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche, recobró su libertad luego de ser vinculado a proceso.

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El exfuncionario es investigado por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 36 millones de pesos. Tras analizar el caso, el Juez de Control determinó que enfrentará su proceso en libertad y le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Como parte de estas medidas, Carlos Alberto “N” deberá acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares, UMECA, no podrá salir del Estado sin autorización y tendrá prohibido acercarse a las víctimas o testigos mientras continúa el proceso judicial.