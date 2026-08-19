Crece un riesgo silencioso en Yucatán: intoxicaciones por plaguicidas suben 220%

La intoxicación por plaguicidas se disparó 220 por ciento en Yucatán durante 2026, al pasar de cinco casos en el mismo periodo del año pasado a 16, cifra que ya rebasó en 14.29 por ciento los 14 diagnósticos registrados durante todo 2025.

Aunque la Península de Yucatán mantiene la menor incidencia regional del país, el repunte en el Estado contrasta con ese comportamiento y coloca a Yucatán como la entidad peninsular con mayor númeo de personas afectadas por sustancias tóxicas utilizadas principalmente en actividades agrícolas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal, en México se han confirmado mil 395 casos de intoxicación por plaguicidas, un incremento de 18.22 por ciento respecto de los mil 180 acumulados durante el mismo periodo de 2025.

El mayor número se concentra en Jalisco, con 218 casos, equivalente al 15.63 por ciento nacional; luego le siguen Morelos, con 103, y Guerrero, con 102.

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En contraste, Tlaxcala reporta cuatro casos; Quintana Roo, ocho, mientras Campeche y Chihuahua suman nueve cada uno.

Yucatán ocupa el lugar 23 nacional, con 16 personas intoxicadas y una participación de 1.15 por ciento del total. Sin embargo, el crecimiento anual resulta significativo, pues el Estado pasó de cinco casos a 16 en apenas un año.

Comportamiento histórico

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con el comportamiento histórico: desde 2012, Yucatán acumula 2026 como el séptimo año con mayor incidencia. El máximo se registró en 2024, con 31 casos, mientras que el mínimo correspondió a 2022, con apenas cinco.

El principal origen de estas intoxicaciones es el manejo inadecuado de productos químicos empleados en labores agrícolas. En menor medida, los incidentes ocurren dentro de los hogares, donde también existe riesgo por almacenamiento, aplicación o contacto accidental con sestas sustancias tóxicas.

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La exposición afecta principalmente a los hombres. En el país, 893 de los mil 395 pacientes son varones, equivalentes al 64 por ciento, frente a 502 mujeres, que representan el 36 por ciento.

En Yucatán se mantiene una proporción similar: 11 de los 16 afectados son hombres, el 68.75 por ciento, mientras cinco son mujeres, el 31.25 por ciento.

El comportamiento de este año no significa todavía un récord estatal, pero sí muestra un cambio relevante: a falta de varios meses para concluir 2026, Yucatán ya superó la cantidad de intoxicaciones reportadas en todo el año anterior.