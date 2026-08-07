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Colapsa parte de los portales del Barrio de San Francisco en Campeche

Protección Civil acordonó los portales de San Francisco en Campeche tras el colapso de una parte de la estructura, con el fin de proteger a peatones y automovilistas.

Por Alex Pech

7 de ago de 2026

1 min

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Colapsa parte de los portales en Campeche: zona acordonada
Colapsa parte de los portales en Campeche: zona acordonada

El personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche acordonó la zona de los portales de San Francisco, ubicados debajo del reloj, luego del colapso de una parte de la estructura.

La medida tuvo como objetivo resguardar la seguridad de peatones y automovilistas, además de evitar el acceso al área afectada mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

La deuda por la expropiación de los terrenos permanece pendiente desde hace más de 50 años

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El incidente generó preocupación entre los habitantes y visitantes del Centro Histórico, ya que los portales de San Francisco forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y son un punto de referencia en la zona.

Las autoridades municipales informaron que se mantendrá el acordonamiento hasta que se determine el estado de la estructura y se definan las acciones de reparación necesarias.

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