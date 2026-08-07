Vacaciones de verano "no levantan en turismo" en Campeche para restauranteros

La temporada vacacional de verano no ha cumplido las expectativas del sector restaurantero de Campeche. La afluencia de comensales se mantiene por debajo de la registrada el año pasado y, en promedio, los establecimientos apenas alcanzan una ocupación del 40 por ciento, situación que preocupa a empresarios turísticos ante la cercanía del cierre del periodo de asueto.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, reconoció que la actividad turística ha sido menor a la esperada, panorama que también comparten hoteleros y otros prestadores de servicios de la Entidad.

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Explicó que, aunque se observa la presencia de visitantes en el Centro Histórico, el malecón y algunos restaurantes, el flujo no ha sido suficiente para generar la derrama económica acostumbrada durante el verano. Incluso, consideró que el comportamiento de esta temporada es ligeramente inferior al registrado en 2025.

Indicó que esta situación no es exclusiva de Campeche, pues otros destinos de la Península de Yucatán, incluidos Cancún y Tulum, también reportan una disminución en la llegada de turistas, fenómeno que atribuyó a diversos factores internacionales que han modificado las decisiones de viaje de los visitantes.

Bojórquez Ruiz precisó que la ocupación en los restaurantes oscila entre el 40 y el 60 por ciento dependiendo del día, aunque el promedio se mantiene alrededor del 40 por ciento, una cifra insuficiente para el sector.

Añadió que, más allá del impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, preocupa la percepción internacional sobre México, ya que las alertas o recomendaciones de viaje emitidas por algunos gobiernos suelen influir en la planeación de los turistas, quienes organizan sus vacaciones con varios meses de anticipación.

Ante este panorama, sostuvo que es indispensable continuar creando nuevos productos y experiencias turísticas que incentiven la llegada de visitantes. En ese sentido, celebró el arranque de los recorridos de turismo náutico en la bahía de Campeche, al considerar que ampliarán la oferta recreativa y generarán beneficios para restaurantes, hoteles y demás prestadores de servicios.