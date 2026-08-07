Destinan 2.4 millones de pesos para mejorar edificio de Seguridad Ciudadana en José María Morelos

El Cabildo de José María Morelos aprobó destinar 2 millones 450 mil pesos para la rehabilitación y adecuación del edificio que actualmente alberga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas de la corporación.

Durante la sesión, se informó que los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), los cuales inicialmente estaban contemplados para el gasto corriente destinado a la compra de combustible para vehículos oficiales, entre ellos las patrullas.

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Sin embargo, al considerar prioritario mejorar la infraestructura de la dependencia encargada de la seguridad pública municipal, los integrantes del Cabildo aprobaron modificar el destino de los recursos para aplicarlos en la rehabilitación del inmueble.

El arquitecto Jesús Huchín explicó que el proyecto contempla trabajos de mantenimiento y adecuación en distintas áreas del edificio, entre ellos la rehabilitación de techos y la reorganización de espacios para mejorar la funcionalidad de las instalaciones.

Con esta inversión, autoridades municipales buscan contar con un inmueble más adecuado para el personal de Seguridad Ciudadana y fortalecer las condiciones de operación de la corporación.