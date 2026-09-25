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Acusan a maestro del Cobacam 09 de Champotón por comentario inapropiado hacia una alumna

Padres de familia del Cobacam 09 de Champotón señalan a un docente por presuntas expresiones inapropiadas hacia una alumna y exceso de tareas; se reunieron en la dirección escolar.

Por Jorge May

25 de sept de 2026

1 min

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Padres de familia del plantel 09 del Cobacam en Champotón denunciaron a un docente por presuntas conductas inapropiadas.
Padres de familia del plantel 09 del Cobacam en Champotón denunciaron a un docente por presuntas conductas inapropiadas. / Jorge May

Padres de familia del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Cobacam plantel 09 de Champotón, denuncian presuntas conductas inapropiadas por parte de un maestro, así como un posible trato diferenciado con los alumnos mediante una carga excesiva de tareas.

Ante el peligro para automovilistas, los habitantes colocaron una rama como señal preventiva improvisada.

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Ante el temor de posibles represalias contra la menor afectada, padres de familia se han limitado a ventilar esta situación de manera anónima a través de redes sociales.

Por otro lado, un grupo de padres de familia acudió la mañana de este viernes al plantel para sostener una reunión a puertas cerradas en la dirección escolar. Hasta el momento no se sabe si el motivo es generalizado o simplemente para abordar el tema de la carga excesiva de tareas.

Según los datos divulgados, el maestro señalado presuntamente habría realizado expresiones inapropiadas hacia una alumna, a quien supuestamente le preguntó “cómo reaccionaría si él la besara”. Además, habría asignado 15 tareas a sus alumnos.

Tras un recorrido por el plantel educativo, se confirmó que los padres de familia continuaban en reunión a puertas cerradas con las autoridades del plantel 09 de Champotón.

JGH

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