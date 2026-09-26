Segey podrá otorgar premios de hasta 105 mil 579 pesos a estudiantes de Yucatán

Estudiantes de escuelas públicas y privadas de Yucatán podrán recibir premios en especie con un valor conjunto de hasta 105 mil 579 pesos por ciclo escolar, mediante un programa cuyas nuevas reglas de operación entraron en vigor el jueves.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado publicó el Acuerdo Segey 33/2026, que regula el programa Premios al Esfuerzo y la Excelencia para alumnos de educación básica y media superior.

El esquema contempla participantes de entre ocho y 17 años matriculados en instituciones públicas o privadas de los 106 municipios. Los premios podrán ser económicos o en especie.

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En esta última modalidad, cada ganador podrá recibir hasta dos apoyos durante un ciclo escolar, con valor máximo conjunto de 900 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA diaria vigente en el 2026, de 117.31 pesos, ese límite representa 105 mil 579 pesos.

Los apoyos pueden utilizarse para cubrir viajes nacionales o internacionales, transporte, hospedaje, adquisición de equipos o herramientas tecnológicas, cursos, inscripciones y trámites como visas, dependiendo de la convocatoria correspondiente.

El monto, sin embargo, representa un tope máximo, no un pago automático para los estudiantes reconocidos. Las reglas tampoco establecen cuántos podrán obtener ese nivel de apoyo.

Sin bolsa global definida

Aunque el acuerdo precisa cuánto puede valer cada premio, no informa cuánto dinero se destinará en total al programa. Tampoco fija el número de beneficiarios ni la cantidad de reconocimientos que podrán entregarse cada ciclo escolar.

La aplicación será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestaria del Gobierno estatal. Ese condicionamiento ya aparecía en la documentación regulatoria del programa.

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Por ello, aun con un límite individual superior a 100 mil pesos, todavía no es posible calcular el costo que el programa representará para el erario. Para hacerlo se necesita conocer cuántos estudiantes serán seleccionados, qué tipo de premio recibirán y cuánto presupuesto se asignará para cada convocatoria.

El Presupuesto del 2026 ya contemplaba actividades relacionadas con el seguimiento de participantes y atención de convocatorias de Premios al Esfuerzo y la Excelencia, por lo que la publicación de este jueves no implica que el esquema parta de cero, sólo formaliza sus reglas de operación.

También dinero en efectivo

Además de los beneficios en especie, las reglas contemplan premios económicos. El primer lugar podrá recibir hasta 100 UMA, equivalentes a 11 mil 731 pesos. Para el segundo lugar, el límite será de 95 UMA, unos 11 mil 144 pesos, y el tercero podrá obtener hasta 90 UMA, alrededor de 10 mil 558 pesos.

La Segey deberá emitir convocatorias de manera trimestral y realizar los pagos correspondientes dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación de resultados. Los reconocimientos estarán dirigidos a estudiantes que resulten ganadores en las actividades establecidas por las convocatorias.

La documentación regulatoria señala que el programa considera áreas vinculadas con lenguajes; saberes y pensamiento científico; y ética, naturaleza y sociedades.

Para participar es necesario ser estudiante regular de educación básica o media superior en una institución establecida en Yucatán y residir en el estado.

Las reglas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre del 2030.