Mérida apuesta por jardines de lluvia para combatir los encharcamientos en Ciudad Caucel

Para reducir los encharcamientos y mejorar la movilidad en Ciudad Caucel, el Ayuntamiento de Mérida puso en funcionamiento el primer jardín de lluvia de la zona Poniente, obra entregada ayer por la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

La Alcaldesa explicó que este tipo de infraestructura permite analizar el comportamiento del agua durante las lluvias y aplicar soluciones para favorecer su desalojo, como parte de las acciones para prevenir afectaciones en las vialidades.

La construcción del jardín de lluvia se realizó en la calle 70 por 23 de Ciudad Caucel, a la altura de la glorieta,, con una inversión de 582 mil 552 pesos. Las acciones incluyeron excavación de zanja, relleno, enrase, conexiones, perforación de cinco pozos, conexión de una rejilla existente en el paradero y construcción de un registro.

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También se incorporó vegetación adaptada o nativa que puede contribuir a generar espacios favorables para la biodiversidad urbana al funcionar como refugio para polinizadores y aves.

“Eso es lo que queremos para Mérida: obras que resuelvan una necesidad inmediata, haciéndola más ordenada, funcional y pensando en el futuro”, expresó Cecilia Patrón.

Solución sustentable

Por su parte, el director de Obras Públicas, Alfonso Arjona Santana, explicó que el jardín de lluvia es una solución sustentable diseñada para captar, almacenar, filtrar e infiltrar el agua de lluvia proveniente de calles y otras superficies impermeables.

“A través de capas de materiales porosos y vegetación, el agua es filtrada y posteriormente infiltrada de manera gradual al subsuelo, lo que contribuye a disminuir la acumulación de agua durante las lluvias y favorece la recarga de los mantos acuíferos”, señaló.

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Entre otros beneficios está la prevención de inundaciones, permitiendo la retención del exceso de agua durante las tormentas urbanas y disminución de la presión sobre el drenaje. Al igual reduce la contaminación filtrando químicos, sedimentos y residuos antes de que lleguen a cuerpos de agua o causen erosión.

Ante la temporada de lluvias, la Comuna ha realizado 1 mil 444 acciones para prevenir calles anegadas y mejorar el desalojo del agua, entre las que se encuentran 502 pozos construidos, 261 macropozos desazolvados y 681 reperforaciones de pozo profundo y pozo colector.

Con estas acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de continuar llevando obras y servicios a colonias y comisarías, atendiendo las necesidades de las familias y avanzando hacia una mejor movilidad, mejores servicios y una infraestructura urbana preparada para el presente y el futuro.