Marcha por Ayotzinapa este 26 de septiembre: hora, ruta y calles afectadas en CDMX

Este sábado 26 de septiembre se realizará en la Ciudad de México una nueva movilización por el caso Ayotzinapa, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

La marcha está convocada para iniciar a las 16:00 horas en la Glorieta del Ángel de la Independencia, desde donde los contingentes avanzarán rumbo al Centro Histórico.

Debido al recorrido, se prevén afectaciones viales durante la tarde en distintas avenidas del centro de la capital.

¿Cuál será la ruta de la marcha por Ayotzinapa?

El contingente saldrá del Ángel de la Independencia y avanzará sobre Paseo de la Reforma.

Después continuará por Avenida Juárez, pasará por las inmediaciones del Hemiciclo a Juárez y seguirá hacia Eje Central Lázaro Cárdenas.

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La ruta contempla posteriormente la incorporación a 5 de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional.

¿Qué calles podrían tener cierres este sábado?

Entre las vialidades que podrían registrar cierres o afectaciones se encuentran Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Doctor Mora, Avenida Hidalgo, Eje Central, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez.

También podrían presentarse modificaciones a la circulación en calles próximas al Zócalo y Palacio Nacional conforme avance la movilización.

Como alternativas se encuentran Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Sur, Eje 2 Sur y Avenida Insurgentes.

Las autoridades recomendaron considerar tiempo adicional de traslado y revisar los avisos de tránsito antes de salir, ya que los cierres podrán modificarse de acuerdo con el avance de los contingentes.

La movilización forma parte de las acciones de familiares, estudiantes y organizaciones que mantienen la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas y de avanzar en el esclarecimiento del caso. El Gobierno federal ha señalado que la investigación continúa y que mantiene reuniones periódicas con las familias.

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