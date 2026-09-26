Ernesto Ruffo Appel podría abandonar el Altiplano este sábado y cumplirá prisión preventiva en su domicilio de Ensenada

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel dejaría este sábado 26 de septiembre el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un juez autorizó que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la modificación fue concedida durante una audiencia realizada el viernes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La defensa solicitó el cambio debido a la edad y condiciones de salud del exmandatario, respaldadas con dictámenes médicos.

De acuerdo con la información disponible, la Guardia Nacional trasladará a Ruffo Appel hasta su domicilio en Ensenada, Baja California, aunque no se ha precisado públicamente si el trayecto será terrestre o aéreo.

¿Qué restricciones tendrá Ernesto Ruffo Appel?

La resolución judicial no implica que Ruffo quede en libertad ni que concluya el proceso penal.

El juez ordenó que permanezca bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional, además de prohibirle salir del país y disponer el retiro de su pasaporte y visa.

Noticia Destacada Ernesto Ruffo: fijan audiencia para definir si continúa en prisión o recibe arresto domiciliario

También deberá mantenerse alejado de testigos y de otras personas relacionadas con la investigación mientras continúa el procedimiento en su contra.

Ruffo seguirá procesado por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos

La FGR informó que Ruffo Appel está sujeto a proceso por presunta delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, acusaciones que conllevan prisión preventiva oficiosa.

El exgobernador había permanecido en el Altiplano desde julio, después de ser vinculado a proceso dentro de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles.

La jueza federal modificó la medida cautelar de Ernesto Ruffo Appel, quien podrá continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria. 🏠



𝗘𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂́𝗮; 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗻𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲… — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) September 26, 2026

La defensa ha sostenido que Ruffo debía continuar el procedimiento desde su domicilio debido a sus condiciones médicas. Otros coacusados, entre ellos Guillermo y José María de la Peña Rosales y Juan Hermilo Chávez, también han obtenido medidas de prisión domiciliaria.

La nueva medida únicamente modifica el lugar donde Ruffo cumplirá la prisión preventiva, por lo que deberá continuar sujeto al proceso y a todas las condiciones impuestas por el juez.

IO