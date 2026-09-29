Centro Cultural Escénico de Campeche: obras comienzan esta semana y costará 290 mdp

Las obras iniciales del Centro Cultural Escénico comenzarán esta semana con la preparación del terreno, como parte de la primera etapa del proyecto. Bernhard Rehn, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), informó que los primeros trabajos contemplan la limpieza del predio, la rectificación de medidas y los trazos. También se colocará el tapiado del área y un elemento informativo sobre el proyecto.

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Después de estas labores preliminares, el proyecto avanzará hacia la cimentación del inmueble, etapa que tendrá una duración estimada de 45 días. Posteriormente iniciará el levantamiento de la estructura, de acuerdo con el calendario establecido para la construcción. Rehn explicó que el plazo de ejecución es ajustado, por lo que será necesario abrir varios frentes de trabajo para atender los distintos componentes del recinto.

Entre los elementos contemplados en el proyecto se encuentran el foro, las escalinatas y la torre correspondiente a la mecánica arquitectural. Las actividades se distribuirán en diferentes puntos del terreno para avanzar de manera simultánea y cumplir con la fecha de conclusión prevista. El Centro Cultural Escénico deberá quedar terminado a finales de julio de 2027.

El recinto deberá quedar terminado a finales de julio de 2027.

En cuanto al proceso de contratación, Rehn señaló que esta semana se firmó el contrato con el consorcio que obtuvo la adjudicación de los trabajos, el cual está integrado por tres compañías: dos empresas de Campeche y una con sede en la Ciudad de México.

El esquema de participación conjunta se permitió debido a los requisitos de capital contable establecidos para una obra de esta magnitud. Las bases de la licitación contemplaron la posibilidad de que varias empresas presentaran una propuesta en conjunto para cumplir con las condiciones financieras de la convocatoria. La inversión prevista para el recinto es de aproximadamente 290 millones de pesos.

Respecto a las posibles afectaciones a la vialidad, Rehn explicó que el terreno cuenta con un polígono definido, por lo que se colocará un cerco para delimitar la zona de construcción. Esta medida también permitirá reducir la distracción visual hacia el interior del predio durante el desarrollo de los trabajos.

JGH