Fuerte choque por alcance deja daños en la avenida Isla de Tris

Un fuerte percance vial entre dos vehículos particulares se registró sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la avenida 10 de Julio, a la altura de los semáforos de la colonia Pedro Sainz de Baranda.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Nissan Tiida color rojo, con placas DGR-996-C del estado de Campeche, presuntamente no guardó la debida distancia al circular y terminó impactándose contra la parte posterior de un Renault color blanco, con placas DJR-657-C, también de Campeche.

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El impacto fue considerable y provocó fuertes daños materiales en ambas unidades, principalmente en las zonas involucradas en la colisión. Sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el percance, los conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras. Minutos después, los ajustadores arribaron para evaluar los daños y establecer el procedimiento correspondiente.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario el traslado de los vehículos ante alguna autoridad.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación, especialmente para los automovilistas que transitaban sobre la avenida Isla de Tris en dirección procedente de la glorieta del Chechén, mientras las unidades permanecieron en la zona.