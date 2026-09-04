El Niño se fortalece: ¿Cómo afectará a Campeche durante los próximos meses?

Campeche podría enfrentar cambios importantes en sus condiciones de lluvia y temperatura durante los próximos meses debido al fortalecimiento del fenómeno El Niño, cuyo periodo de mayor intensidad se perfila hacia finales de 2026, de acuerdo con los pronósticos internacionales.

El fenómeno climático ya mantiene bajo vigilancia a los organismos meteorológicos debido a que El Niño continúa fortaleciéndose y existe una probabilidad superior al 90 por ciento de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA señala que durante octubre-diciembre de 2026 existe incluso una probabilidad de 69 por ciento de que se presente un episodio de intensidad histórica, superior a los eventos registrados desde 1950.

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¿Cuándo llegará la etapa más fuerte de El Niño?

Aunque sus efectos ya comienzan a ser vigilados, la etapa crítica se espera hacia finales de 2026. La Organización Meteorológica Mundial advirtió esta semana que el fenómeno podría alcanzar una intensidad excepcional y mantenerse activo, al menos, hasta febrero de 2027.

Esto significa que los meses de octubre, noviembre y diciembre serán especialmente importantes para observar la evolución del fenómeno, mientras que sus efectos podrían prolongarse durante el invierno.

¿Qué significa esto para Campeche?

El Niño se desarrolla en el Pacífico ecuatorial, pero sus modificaciones en la circulación atmosférica pueden alterar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones de México.

El propio Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la presencia de El Niño puede modificar considerablemente las lluvias y las temperaturas en México, aunque los efectos dependen de la intensidad del episodio y de otros factores atmosféricos.

Para Campeche y la Península de Yucatán, uno de los puntos que deberá vigilarse será precisamente el comportamiento de las precipitaciones.

Los registros históricos analizados por el SMN muestran que durante eventos de El Niño los patrones de lluvia en la Península pueden cambiar de una estación a otra. En episodios moderados, por ejemplo, la Península de Yucatán ha presentado condiciones secas durante el verano, mientras que durante el otoño puede observarse un comportamiento más húmedo.

Por ello, no sería correcto afirmar que El Niño provocará automáticamente sequía en Campeche. El fenómeno aumenta la probabilidad de determinadas condiciones, pero el resultado final también depende de sistemas como ondas tropicales, frentes fríos, circulación del Atlántico, humedad disponible y actividad ciclónica.

El riesgo de sequía y calor

Uno de los escenarios que genera atención es la posibilidad de que periodos con menor lluvia favorezcan condiciones más secas y eleven el riesgo de incendios forestales, particularmente conforme avance la temporada seca.

El SMN ha señalado que la fase cálida del ENOS está fuertemente relacionada con un incremento del potencial de incendios forestales hacia finales del otoño y durante el invierno debido a las condiciones secas que puede favorecer.

En Campeche, este factor adquiere relevancia debido a que el estado ya enfrenta condiciones climáticas cálidas durante buena parte del año.

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche señala que el estado presenta una tendencia de incremento de las temperaturas y una disminución proyectada de las precipitaciones a largo plazo, situación que puede favorecer escenarios de estrés hídrico.

Esto no significa que El Niño sea responsable de esa tendencia de largo plazo, pero un episodio fuerte puede añadir presión a un territorio que ya es vulnerable a temperaturas elevadas y variaciones en las lluvias.

También habrá que vigilar las lluvias intensas

El Niño tampoco elimina la posibilidad de lluvias fuertes.

La influencia del fenómeno debe analizarse junto con otros sistemas meteorológicos. En la Península de Yucatán, la actividad de ondas tropicales, la humedad proveniente del Caribe y el Golfo de México, los sistemas frontales y los ciclones tropicales pueden generar lluvias importantes independientemente de que esté presente El Niño.

Por ello, un periodo predominantemente seco no descarta episodios de lluvias torrenciales, especialmente cuando interactúan diferentes sistemas atmosféricos.

¿Qué sectores de Campeche podrían resentirlo?

Los cambios en lluvia y temperatura podrían tener repercusiones principalmente en:

Agricultura: menor disponibilidad de humedad puede afectar cultivos y calendarios de siembra.

menor disponibilidad de humedad puede afectar cultivos y calendarios de siembra. Ganadería: periodos secos pueden reducir la disponibilidad de agua y alimento.

periodos secos pueden reducir la disponibilidad de agua y alimento. Agua: una temporada con precipitaciones por debajo de lo normal podría aumentar la presión sobre las reservas.

una temporada con precipitaciones por debajo de lo normal podría aumentar la presión sobre las reservas. Incendios forestales: la vegetación seca puede incrementar el riesgo de propagación del fuego.

la vegetación seca puede incrementar el riesgo de propagación del fuego. Pesca: las modificaciones de temperatura y circulación oceánica pueden alterar las condiciones marinas.

las modificaciones de temperatura y circulación oceánica pueden alterar las condiciones marinas. Salud: temperaturas elevadas y condiciones ambientales cambiantes pueden aumentar determinados riesgos sanitarios.

Campeche deberá mantenerse bajo vigilancia

La principal señal de alerta actualmente es que El Niño está ganando fuerza justo cuando se aproxima el periodo en el que históricamente alcanza su mayor desarrollo.

La NOAA reportó en agosto que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial oriental ya superaban los 2 °C por encima del promedio en algunas regiones y estimó más de 90 por ciento de probabilidad de un evento muy fuerte durante el otoño e invierno.

Sin embargo, los especialistas también recuerdan que un El Niño más intenso no garantiza necesariamente impactos más severos en una región específica. Lo que sí aumenta es la probabilidad de que se presenten patrones climáticos compatibles con el fenómeno.

Para Campeche, por lo tanto, los próximos meses serán clave para determinar si el fenómeno se traduce en periodos más secos, cambios en las temperaturas o modificaciones en la distribución de las lluvias.

La vigilancia deberá intensificarse especialmente durante el otoño y hacia el cierre de 2026, cuando se espera que El Niño alcance su máxima fuerz