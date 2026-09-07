Yucatán se suma a pacto nacional para simplificar y digitalizar trámites

Yucatán se sumó al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, acuerdo mediante el cual las 32 entidades federativas establecieron compromisos para simplificar, homologar y digitalizar los servicios y procedimientos que realiza la ciudadanía ante las autoridades.

La firma del pacto busca reducir los tiempos y requisitos que actualmente enfrentan las personas al realizar gestiones, además de evitar procesos duplicados y facilitar el acceso a la información sobre los documentos y pasos necesarios para cada trámite.

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En representación de Yucatán, la directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, suscribió el acuerdo en su calidad de autoridad local de simplificación y digitalización, junto con representantes de las otras entidades federativas.

Yucatán ya trabaja en la simplificación de trámites

La incorporación al pacto nacional se suma a acciones que el estado ya desarrolla en áreas con alta demanda ciudadana, entre ellas el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y el Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

En estas dependencias se contempla la eliminación de requisitos, la reducción de los tiempos de respuesta y la revisión de procesos internos con el objetivo de hacer más sencillas las gestiones para la población.

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Como parte de la nueva ruta de trabajo, Yucatán también incorporará trámites y servicios al Catálogo Único, adoptará modelos nacionales de homologación y promoverá el uso de plataformas digitales.

Las autoridades también prevén difundir los cambios administrativos para que las personas puedan consultar con mayor claridad los requisitos y procedimientos correspondientes a cada gestión.