Camioneta se vuela el alto y deja lesionado a motociclista en la colonia Granjas, Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en la colonia Granjas, donde el conductor de una camioneta no respetó su alto y terminó provocando el accidente.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 15 con 12, donde el motociclista resultó con lesiones tras el impacto.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Estatal, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo valoraron en el lugar.

Las partes involucradas decidieron llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados, por lo que el hecho no fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.

JGH