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Campeche / Sucesos

Camioneta se vuela el alto y deja lesionado a motociclista en la colonia Granjas, Campeche

Un motociclista sufrió lesiones después de chocar contra una camioneta cuyo conductor no respetó su alto en la colonia Granjas; ambas partes ya llegaron a un acuerdo por los daños.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de sept de 2026

1 min

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio. / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en la colonia Granjas, donde el conductor de una camioneta no respetó su alto y terminó provocando el accidente.

La inconformidad se presentó en un módulo temporal instalado en la cancha techada del barrio.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 15 con 12, donde el motociclista resultó con lesiones tras el impacto.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Estatal, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo valoraron en el lugar.

Las partes involucradas decidieron llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados, por lo que el hecho no fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.

JGH

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