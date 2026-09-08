Maleza, basura y animales ponzoñosos amenazan a familias en Dolores Lanz, Hopelchén

Yessenia Ortiz Chí vecina de la calle 28 A de la colonia Dolores Lanz se quejó que la empresa Maquiladora Moyel S. A. de C, V. tiene en abandono enorme predio que es usado como basurero clandestino y también como refugio para personas que ingresan para ingerir alcohol y posiblemente otras sustancias.

La afectada señaló que ese predio, está adjunto al Albergue de la Mujer Embarazada (AME) del Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara” se ha convertido en basurero clandestino en donde gente sin conciencia arroja su basura y otros desechos, entre ellos animales muertos que generan olores fétidos en perjuicio de los vecinos del sector.

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Al pedir la presencia de la prensa para reportar esa anomalía, Ortiz Chí dijo que, ese enorme lote baldío ubicado junto a la calle 28 A se ha convertido no sólo un foco de infección sino también se ha convertido de guarida de algunas personas que se introducen ahí para beber alcohol o consumir sustancias prohibidas.

Dijo que, se terreno propiedad de la maquiladora antes mencionada lleva al menos ocho años en el abandono o más, pues ella lleva casi 10 años vivienda en esa parte de la ciudad, y solo una vez fue limpiado cuando ella tenía meses de haber llevado a vivir en esa zona, y los años han pasado, y el predio es un monte, porque ramas de arboles han crecido y topan con los cables de media y alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE

Detalló que, lo más lamentable es que ese terreno ya es un monte está junto al mencionado albergue de AME, y aunque los vecinos lo han dado a conocer en redes sociales, las autoridades municipales no han hecho nada al respecto, pero, ella en voz propia pide la intervención de esas autoridades para atender ese problema social que no solo afecta a los vecinos del sector, sino que ponen en riesgo a las familias.

Añadió que de ese predio han salido animales ponzoñosos como víboras que han puesto en peligro a niños y a mujeres, al tiempo que expresó que los mismos vecinos han reportado en sus redes sociales que a ese predio, ingresan personas a beber alcohol y posiblemente hasta consumir sustancias ilícitas.

Por otro lado, Carmen Mendoza y Cecil Rodríguez quiénes no son vecinos del sector, pero, que pasan todos los días junto a ese predio, se unieron al reclamo vecinal e indicaron que ese predio de quién no saben a quién pertenece, se ha convertido en un enorme basurero clandestino en donde todos los días huele feo porque puede verse en su interior desechos de todo tipo.